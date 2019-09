Justin Kluivert heeft donderdag met een treffer een belangrijke bijdrage geleverd aan een 4-0-overwinning van AS Roma op Istanbul Basaksehir. Eerder op de avond maakte Tonny Vilhena een eigen doelpunt bij een 5-0-nederlaag van FC Krasnodar bij FC Basel.

Kluivert bepaalde in blessuretijd de eindstand voor Roma tegen Basaksehir. De Oranje-international speelde zijn directe tegenstander uit en schoot de bal in de verre hoek. Júnior Caiçara (eigen doelpunt), Edin Dzeko en Nicolò Zaniolo maakten de andere goals voor de Italianen.

In de andere wedstrijd in groep J blameerde Borussia Mönchengladbach zich voor eigen publiek tegen het Oostenrijkse Wolfsberger AC: 0-4. Marcel Ritzmaier, in het verleden actief voor onder meer PSV en SC Cambuur, was een van de doelpuntenmakers.

In groep C was Vilhena tien minuten na rust verantwoordelijk voor de vierde treffer van Basel tegen Krasnodar. De Oranje-international, die de hele wedstrijd meespeelde bij de Russen, schoot een voorzet van spits Arthur in eigen doel. Kevin Bua (2x), Luca Zuffi en Noa Okafor maakten de andere treffers voor de Zwitsers.

Tonny Vilhena kende een pijnlijke avond met een eigen doelpunt namens FC Krasnodar. (Foto: Pro Shots)

Dudelange schrijft historie met eerste Luxemburgse zege

F91 Dudelange schreef op bezoek bij APOEL FC geschiedenis door de eerste Luxemburgse zege in Europa te boeken: 3-4. De Luxemburgers kwamen met 0-2 voor op Cyprus, waarna de thuisploeg de achterstand in een tijdsbestek van slechts vier minuten ombogen in een 3-2-voorsprong. De bezoekers pakten daarna alsnog de winst.

Dudelange debuteerde vorig seizoen in de Europa League en plaatste zich toen als eerste Luxemburgse club ooit voor een Europees bekertoernooi. De ploeg pakte toen in zes groepswedstrijden één punt en kwam dus niet tot winst. APOEL verloor in de laatste voorronde van de Champions League tegen Ajax (0-0 thuis en 2-0 uit).

In dezelfde poule won Sevilla in Azerbeidzjan met 0-3 bij Qarabag FK dankzij treffers van Javier Hernández, Munir El Haddadi en Óliver Torres. Luuk de Jong behoorde niet tot de wedstrijdselectie van de Spanjaarden. De spits werd vermoedelijk gespaard voor de topper van komend weekend tegen Real Madrid.

F91 Dudelange zorgde voor de eerste Luxemburgse zege ooit in Europa. (Foto: Pro Shots)

Assist Weghorst voor winnend Wolfsburg

Wout Weghorst droeg in groep I met een assist bij aan een 3-1-thuiszege van VfL Wolfsburg op FC Oleksandriya uit Oekraïne. De spits bereidde de openingstreffer van Maximilian Arnold voor. De andere goals van de Duitsers kwamen op naam van Admir Mehmedi en Josip Brekalo.

In groep F verloor Bas Dost bij zijn basisdebuut voor Eintracht Frankfurt met 0-3 van Arsenal. Joseph Willock, Bukayo Saka en Pierre-Emerick Aubameyang waren trefzeker. Dost, die eind vorige maand de overstap maakte van Sporting CP naar Frankfurt, verzuimde twee grote kansen te benutten voor de Duitsers.

Jody Lukoki hielp PFK Ludogorets met een doelpunt aan een ruime overwinning op CSKA Moskou: 5-1. De aanvaller maakte de tweede treffer voor de Bulgaren.

