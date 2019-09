PSV is donderdag goed begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen in eigen huis in een doelpuntrijke wedstrijd van Sporting CP: 3-2.

Via Donyell Malen en een eigen doelpunt van Sebastián Coates stond PSV al vroeg op een 2-0-voorsprong, maar door een benutte strafschop van Bruno Fernando kwam Sporting nog voor rust terug in de wedstrijd.

Dat was slechts van korte duur, want al vroeg in de tweede helft bracht Timo Baumgartl PSV op 3-1. In de slotfase maakte Pedro Mendes opnieuw een aansluitingstreffer voor Sporting, maar verder liet PSV het niet komen.

Dankzij de thuiszege staat PSV bovenaan in groep D. Het andere duel in de poule tussen LASK en Rosenborg eindigde donderdag in 1-0. PSV gaat voor zijn tweede groepsduel begin oktober op bezoek bij de Noorse ploeg.

Ondanks de zege zal het stroeve spel van PSV in met name de eerste helft zorgen baren voor komende zondag. Dan strijden de Eindhovenaren thuis met Ajax om de koppositie in de eerste Eredivisie-topper van het seizoen.

Mohamed Ihattaren was een van de uitblinkers aan de kant van PSV. (Foto: Pro Shots)

PSV op voorsprong in eerste helft ondanks matig spel

In de beginfase van het duel stond PSV onder druk, zonder dat de Portugezen echte kansen wisten te creëren. De openingstreffer van Malen in de achttiende minuut kwam dan ook uit de lucht vallen.

De spits die in de vorm van zijn leven verkeert - met onlangs een belangrijke goal bij zijn interlanddebuut tegen Duitsland en zaterdag nog vijf treffers tegen Vitesse - schoot bij een snelle uitbraak van net buiten het strafschopgebied via binnenkant paal raak.

Enkele minuten later stond het matig spelende PSV zelfs met 2-0 voor. De aanwezigheid van Malen bij de tweede paal bleek ditmaal al voldoende voor een treffer. Verdediger Coates gleed de bal in eigen doel bij een voorzet van voormalig Sporting-speler Bruma.

Ondanks de comfortabele voorsprong bleef het spel van PSV ondermaats. De thuisploeg leed veel balverlies en na een onnodige overtreding van Jorrit Hendrix kreeg Sporting in de 38e minuut een strafschop. Fernandes gaf doelman Jeroen Zoet vanaf 11 meter geen kans: 2-1.

Donyell Malen opent de score voor PSV. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel kiest na rust voor 4-4-2

Beide ploegen kregen tot de rust geen kansen meer. In de 43e minuut applaudisseerden de supporters in het Philips Stadion voor de woensdag op 43-jarige leeftijd overleden Fernando Ricksen.

Dat leidde zichtbaar tot emotie bij Van Bommel, die in het verleden bij Fortuna Sittard en het Nederlands elftal met hem samenspeelde en de tranen in zijn ogen had staan.

Twee minuten na rust had Van Bommel weer reden tot lachen. Hij zag hoe een lage corner van Mohammed Ihattaren gemist werd door Nick Viergever en een Portugese verdediger, waarna Baumgartl zijn voet wel tegen de bal kreeg: 3-1.

In de tweede helft speelde PSV een stuk sterker dan in de eerste drie kwartier. Van Bommel had het vertrouwde 4-3-3 omgeruild voor een 4-4-2-formatie, met Malen en Steven Bergwijn als diepe aanvallers en Bruma en Ihattaren vanaf de zijkanten.

Timo Baumgartl schreeuwt het uit na de 3-1 voor PSV. (Foto: Pro Shots)

PSV speelt duel professioneel uit

PSV kende met die opstelling een sterke fase en creëerde meer kansen. Ook de Portugezen doken regelmatig gevaarlijk op in de buurt van Zoet. Fernandes kopte namens Sporting op de buitenkant van de paal. Aan de overkant kon Denzel Dumfries de rebound net niet binnen koppen na een gevaarlijk schot van Malen.

In de slotfase nam Sporting weer het initiatief aan de hand van aanvoerder Fernandes, die in de transferzomer nog begeerd werd door Real Madrid en Manchester United. Zoet grabbelde bij een afstandsschot van de Portugees en zag de bal tot zijn opluchting naast gaan.

Kort daarna schoot Miguel Luis in de rebound rakelings naast, nadat Zoet moest ingrijpen bij een nieuwe poging van Fernandes. De 3-2 viel uiteindelijk toch. Bij zijn eerste balcontact verraste invaller Mendes Zoet in de korte hoek met een afstandsschot.

PSV speelde het duel in de resterende tien minuten professioneel uit en kwam niet echt meer in gevaar. Daardoor kunnen de Eindhovenaren zich met een goed gevoel gaan voorbereiden op de volgende thuiswedstrijd, zondag om 16.45 uur tegen Ajax.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Europa League