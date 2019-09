Feyenoord begint donderdag met Steven Berghuis in de basis op bezoek bij Rangers FC in de groepsfase van de Europa League. De aanvaller is hersteld van een lichte knieblessure.

Berghuis miste zondag de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (3-2), maar trainer Jaap Stam vertelde toen al dat hij verwachtte dat zijn pupil er weer bij zou zijn tegen Rangers.

De terugkeer van Berghuis gaat ten koste van Luciano Narsingh, die tegen ADO nog scoorde met een subtiel stiftje, maar tegen Rangers genoegen moet nemen met een plek op de reservebank.

Trainer Jaap Stam kiest tegen Rangers verder voor dezelfde namen als tegen ADO, wat betekent dat onder anderen Eric Botteghin, Orkun Kokcü en Luis Sinisterra opnieuw spelen en Marcos Senesi, Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen naast Narsingh plaats nemen op de reservebank.

Rangers FC-Feyenoord start donderdag om 21.00 uur in het Ibrox Stadium en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. FC Porto en BSY Young Boys zijn de twee anders clubs in groep G.

Opstelling Rangers FC: McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Jack, David, Kamara; Arfield, Morelos, Ojo.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Ié, Botteghin, Haps; Tapia, Kökcü, Fer; Berghuis, Sinisterra, Larsson.

AZ zonder verrassingen tegen Partizan Belgrado

AZ begint donderdag zonder verrassingen in de basis bij Partizan Belgrado. De Alkmaarders verschijnen met dezelfde elf namen aan de aftrap als zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (5-1).

Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi vormen wederom de aanval. Het drietal steekt in een uitstekende vorm en maakte de afgelopen weken de nodige indruk in de competitie en in Europees verband.

Partizan Belgrado-AZ start donderdag om 21.00 uur in het en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Marco Guida. Manchester United en FC Astana zijn de twee andere clubs in groep L.

De spelers van Rangers, Feyenoord en AZ dragen donderdag een rouwband ter nagedachtenis aan Fernando Ricksen, de oud-speler van die drie clubs die woensdag op 43-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de ziekte ALS.

Opstelling Partizan Belgrado: Stojkovic; Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic; Natcho, Scekic, Zdjelar, Tosic; Asano, Sadiq.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal, Midtsjø, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Boadu, Idrissi.

Bekijk het programma in de Europa League