Virgil van Dijk kan maandag tijdens het FIFA-gala de derde verdediger worden die tot beste voetballer van de wereld wordt verkozen. De aanvoerder van Liverpool gaat in Milaan de strijd aan met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

De 28-jarige Van Dijk werd eerder deze maand door de UEFA al uitgeroepen tot beste speler van Europa. Ook toen waren Messi en Ronaldo zijn concurrenten. Die twee grootheden verdeelden jarenlang de prijzen, tot Luka Modric er vorig jaar met de titel vandoor ging.

Van Dijk heeft een bijzonder succesvol seizoen achter de rug, waarin de verdediger met Liverpool de Champions League won. In de Premier League eindigde de club als tweede, achter Manchester City. Wel werd hij tot speler van het jaar verkozen in Engeland. Met Oranje legde hij beslag op de tweede plaats bij de Nations League.

Het is niet zo gebruikelijk dat de titel van beste speler naar een verdediger gaat. De Duitser Franz Beckenbauer won de Gouden Bal - een voorloper van The Best van de FIFA - in 1972 en 1976. In 2006 ging de prijs naar de Italiaan Fabio Cannavaro.

Cannavaro werd dat jaar ook uitgeroepen tot FIFA World Player of the Year, een verkiezing die de FIFA zelf van 1991 tot en met 2009 hield. Vanaf 2010 werden de Gouden Bal-verkiezing (ingevoerd in 1956) en die van de FIFA samengevoegd. Sinds 2016 zijn die weer gescheiden, waardoor er dit jaar voor het vierde jaar op rij weer twee grote voetbalgala's worden gehouden.

In het succesjaar 1988 won Van Basten de Gouden Bal. Ruud Gullit werd tweede en Frank Rijkaard derde. (Foto: ANP)

Van Dijk wordt mogelijk vierde Nederlander die de prijs wint

Van Dijk kan ook terechtkomen in een select rijtje Nederlandse spelers die de Gouden Bal of de FIFA-titel hebben gewonnen. Johan Cruijff werd in 1971, 1973 en 1974 tot de beste voetballer ter wereld uitgeroepen. Hij werd in 1987 opgevolgd door Ruud Gullit.

Een jaar later was de eretitel voor Marco van Basten, die de prijs ook in 1989 en 1992 won. In dat laatste jaar werd hij door zowel de FIFA als de organisatie van de Gouden Bal verkozen tot wereldvoetballer van het jaar.

Het is al even geleden dat een Nederlandse voetballer tot de beste drie spelers ter wereld behoorde. Dennis Bergkamp was in 1993 de laatste die de top drie haalde. De aanvaller eindigde toen als tweede bij de Gouden Bal en als derde in de FIFA-verkiezing.

Van Dijk treedt bij winst in de voetsporen van Michael Owen, die in 2001 de enige speler van Liverpool ooit was die de Gouden Bal won. Fernando Torres werd in 2008 als speler van 'The Reds' genomineerd, maar eindigde als derde.

Sari van Veenendaal werd op het WK voor vrouwen al verkozen tot beste keeper. (Foto: ANP)

Ook Wiegman en Van Veenendaal genomineerd

Behalve Van Dijk maken ook Sarina Wiegman en Sari van Veenendaal kans op een prestigieuze onderscheiding. Wiegman is genomineerd als beste coach van een vrouwenteam. Zij krijgt concurrentie van de Amerikaanse coach Jill Ellis en de Engelsman Phil Neville.

Van Veenendaal neemt het in de strijd om de titel van beste doelvrouw van de wereld op tegen de Chileense Christiane Endler en de Zweedse Hedvig Lindahl. Ze werd op het WK al uitgeroepen tot de beste keeper van het toernooi. Oranje verloor in Frankrijk de finale van de Verenigde Staten.

Het gala in Milaan begint maandagavond rond 20.30 uur. De presentatie is in handen van Ruud Gullit en de Italiaanse Ilaria D'Amico.