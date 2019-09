PSV begint donderdag in de thuiswedstrijd tegen Sporting CP met dezelfde elf namen als zaterdag in het thuisduel met Vitesse (5-0). Jorrit Hendrix is opnieuw de vervanger van de geblesseerde Érick Gutiérrez.

Hendrix nam tegen Vitesse ook al de plek op het middenveld in van Gutiérrez, die nog herstellende is van een gebroken middenhandsbeentje en de topper van zondag tegen Ajax hoopt te halen.

Mohamed Ihattaren fungeert weer als aanvallende middenvelder. Het toptalent krijgt op die positie de voorkeur boven Bruma en Steven Bergwijn, die als buitenspelers worden opgesteld.

Bergwijn werd tegen Vitesse nog uit voorzorg na ruim een uur spelen gewisseld, nadat hij in de eerste helft een tik op zijn linkerbovenarm had gekregen en daar last van bleef houden.

Donyell Malen staat weer in de spits tegen Sporting. De kersverse international van het Nederlands elftal scoorde tegen Vitesse liefst vijf keer, waaronder twee keer uit een strafschop.

Geen Nederlanders meer bij Sporting

Bij Sporting is er sinds kort geen Nederlander meer actief. Trainer Marcel Keizer werd begin deze maand al na tien maanden ontslagen en opgevolgd door Leonel Pontes en spits Bas Dost vertrok naar Eintracht Frankfurt.

Bruno Fernandes is de sterspeler van Sporting. De Portugese middenvelder stond in de afgelopen transferperiode naar verluidt in de concrete belangstelling van Manchester United, maar Sporting liet hem niet gaan.

PSV-Sporting CP vangt donderdag om 18.55 uur aan in het goedgevulde Philips Stadion (er zijn ruim 30.000 kaarten verkocht) en staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak.

LASK Linz en Rosenborg BK zijn de twee andere clubs in groep D en zij staan donderdag eveneens om 18.55 uur tegenover elkaar in de TGW Arena in Pasching, dat in de buurt ligt van Linz.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Hendrix, Ihattaren; Bruma, Malen, Bergwijn.

Opstelling Sporting CP: Renan; Rosier, Luis Neto, Coates, Doumbia; Miguel Luis, Wendel, Bruno Fernandes; Acuña, Bolasie, Vietto.

