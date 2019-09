De achttienjarige Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee heeft donderdag zijn aflopende contract bij Bayern München met drie jaar verlengd, waardoor hij nu tot medio 2023 vastligt in Duitsland.

"Joshua is een zeer groot talent", zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic op de site van Bayern. "Hij laat al een constant hoog niveau zien bij ons tweede team. We hopen hem zo goed mogelijk te ontwikkelen, zodat hij hopelijk ooit voor het eerste elftal in actie kan komen."

De 1,93 meter lange Zirkzee speelde in de jeugd van ADO Den Haag en Feyenoord. In de zomer van 2017 verruilde hij de Rotterdamse club voor Bayern, waar hij in eerste instantie voor het onder 17-elftal ging spelen.

Vorig jaar debuteerde de geboren Schiedammer voor het tweede team van de 'Rekordmeister', dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland. Dit seizoen staat hij op één goal en twee assists in negen officiële wedstrijden. De aanvaller wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal.

"Ik ben heel blij dat ik mijn contract heb verlengd bij een van de beste clubs ter wereld", aldus Zirkzee, die dit seizoen is opgenomen in de Champions League-selectie van Bayern. "Het geeft me extra motivatie om vol gas te blijven gaan. Mijn grote doel is om ooit voor het eerste team van Bayern te spelen."

Zirkzee doorliep alle nationale jeugdelftallen. Momenteel speelt hij voor Oranje onder 19.

Joshua Zirkzee mocht al een aantal keer met het eerste elftal van Bayern mee op trainingskamp. (Foto: Pro Shots)