Iran heeft het veelbesproken stadionverbod voor vrouwen donderdag deels opgeheven. De autoriteiten en de nationale voetbalbond zwichten daarmee voor druk van de FIFA.

De verandering houdt in dat vrouwen voorlopig alleen welkom zijn bij wedstrijden van de Iraanse mannenploeg, al zijn daar wel flink wat maatregelen voor nodig.

Bij het Azadi Stadium in Teheran, waar Iran zijn meeste thuiswedstrijden speelt, komen gescheiden ingangen, tribunes en toiletten. Bovendien wordt voor extra politiebewaking gezorgd.

Er is de laatste tijd veel te doen om het stadionverbod voor vrouwen in Iran, dat al veertig jaar geldt. Anderhalve week geleden overleed een vrouw nadat ze zichzelf in brand had gestoken toen ze hoorde dat ze mogelijk de gevangenis in moest wegens het betreden van een stadion.

Veel vooraanstaande Iraanse (ex-)voetballers willen af van het in hun ogen gedateerde verbod. De nationale voetbalbond en de autoriteiten stonden dat vooralsnog niet toe, maar lijken nu toch bereid mee te denken.

Infantino: 'Het is tijd voor verandering'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zegt in een verklaring dat de wereldvoetbalbond hard werkt aan een algehele afschaffing van het verbod. "Ik heb goede hoop dat de Iraanse bond en de plaatselijke autoriteiten gehoor geven aan onze herhaaldelijke verzoeken om deze onaanvaardbare situatie aan te pakken", aldus de Zwitser donderdag.

"Ik heb recent verschillende keren contact met ze gehad. Een delegatie van de FIFA is momenteel in Iran en ik verheug me op goed nieuws. Onze mening is duidelijk: vrouwen moeten worden toegelaten in de stadions."

De 49-jarige Infantino heeft goede hoop. "We snappen dat het wat tijd kost om dit op een goede en veilige manier voor elkaar te krijgen, maar dit is het moment voor verandering. De FIFA verwacht een positieve ontwikkeling, die wordt ingezet bij de eerstvolgende thuiswedstrijd in oktober."

Iran staat op 10 oktober in het Azadi Stadium in Teheran tegenover Cambodja in het kader van de WK-kwalificatie. Vijf dagen later wordt in en tegen Bahrein gespeeld.