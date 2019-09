De Chinese voetbalbond (CFA) heeft donderdag afscheid genomen van Guus Hiddink. De 72-jarige Nederlander was sinds vorig jaar september de bondscoach van het olympisch elftal van China.

De CFA meldt op zijn site dat Hao Wei, voormalig bondscoach van de Chinese vrouwen, is aangesteld om de "ineffectieve voorbereiding" van het team voor spelers onder 23 jaar te verbeteren.

Hiddink werd aangesteld om zich met het olympisch elftal van China te plaatsen voor de Zomerspelen van volgend jaar in Tokio. De laatste keer dat de Aziaten zich kwalificeerden, was in 2008.

De voormalige bondscoach van Oranje plaatste zich met zijn ploeg in maart voor het Aziatisch kampioenschap voor spelers onder de 23 jaar. Op dat toernooi zijn begin volgend jaar olympische tickets te verdienen.

Guus Hiddink was vorig jaar oktober met China onder 23 in Nederland voor een trainingskamp. (Foto: Pro Shots)

Chinese bond niet tevreden over Hiddink

In aanloop naar het kampioenschap verloor China onder 23 anderhalve week geleden in een vriendschappelijke wedstrijd echter met 0-2 van Jong Vietnam en nu heeft de bond besloten dat er een nieuwe coach nodig is om Tokio te halen.

Volgens Chinese media was de nederlaag tegen Jong Vietnam de druppel voor de CFA, die al niet tevreden zou zijn geweest over het werk van Hiddink.

De Achterhoeker was eerder trainer van onder meer PSV, Fenerbahçe en Real Madrid. Zijn vorige klus als coach was op interim-basis voor Chelsea. Daar trad hij eind 2015 in dienst na het ontslag van José Mourinho.