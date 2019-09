Het Nederlands elftal is door de zeges op Duitsland (2-4) en Estland (0-4) in de EK-kwalificatie drie plaatsen gestegen op de FIFA-ranking. Oranje is nu de nummer dertien van de wereld.

De laatste keer dat het Nederlands elftal hoger stond op de ranglijst van de wereldvoetbalbond was in september 2015 (twaalfde). Oranje was in augustus 2017 nog de mondiale nummer 36.

Nederland gaat op de donderdag verschenen lijst onder meer Duitsland voorbij. De ploeg van Joachim Löw, die deze maand na de nederlaag tegen Oranje wel won van Noord-Ierland (0-2), zakte van plek vijftien naar plek zestien.

Het Nederlands elftal is de grootste stijger in de top 25 van de ranking. België gaat nog steeds aan de leiding, terwijl wereldkampioen Frankrijk een plek stijgt en nu tweede staat. Dat gaat ten koste van de nieuwe nummer drie Brazilië. Spanje klimt van de negende naar de zevende plek.

FIFA-ranking 1. België - 1.752 punten

2. Frankrijk - 1.725

3. Brazilië - 1.719

4. Engeland - 1.662

5. Portugal - 1.643

6. Uruguay - 1.639

7. Spanje - 1.631

8. Kroatië - 1.625

9. Colombia - 1.622

10. Argentinië - 1.614

13. Nederland - 1.586

Oranje staat derde in kwalificatiegroep

Oranje speelt volgende maand weer twee EK-kwalificatiewedstrijden. Op 10 oktober komt Noord-Ierland op bezoek in Rotterdam en drie dagen later is de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland.

Het elftal van Ronald Koeman staat met nog vier duels te spelen derde in groep C met negen punten, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer één Duitsland en de nummer twee Noord-Ierland. De top twee mag naar het EK van volgend jaar.