Zinédine Zidane is enorm teleurgesteld in de manier waarop Real Madrid woensdag verloor van Paris Saint-Germain in de Champions League. De 'Koninklijke' ging in Frankrijk met liefst 3-0 onderuit.

Na iets meer dan een half uur was het al 2-0 door twee doelpunten van Ángel Di María, die daarmee zijn oude club pijn deed. De derde treffer kwam in blessuretijd op naam van Thomas Meunier.

"PSG was superieur en heeft ons op alle fronten overklast. Wat me het meest stoort, is onze instelling. Als je zonder overtuiging begint, maak je het jezelf moeilijk", aldus een geïrriteerde Zidane.

"Het is belangrijk om bij een afvallende bal een stapje extra te zetten en duels te winnen. Alleen dan win je wedstrijden. Vandaag was dat ons grootste probleem."

Real heeft een moeizaam seizoen achter de rug en overtuigt ook in het nieuwe seizoen nog niet. Tegen PSG kwam de Spaanse topclub zelfs tot geen enkel schot op doel.

"Dat PSG kansen creëert, baart me geen zorgen, maar wel de manier waarop we dat toestonden", aldus Zidane. "We wisten dat we onder druk zouden komen, maar hadden er geen antwoord op en hebben zelf weinig gecreëerd."

Tuchel looft sterk PSG

PSG-coach Thomas Tuchel, die het zonder steraanvallers Neymar, Kylian Mbappé en Edinson Cavani moest doen, was vanzelfsprekend blij met de ruime overwinning op Real. Hij prees uitblinker Di María.

"Maar hij heeft me niet verrast, want hij speelt al een jaar lang heel sterk. Zijn linkerbeen is buitengewoon. Hij is altijd gevaarlijk en beslissend, maar doet ook zijn verdedigende taak."

Tuchel vindt dat PSG voor het eerst dit seizoen heeft laten zien waartoe het in staat is. "We hadden wat tijd nodig, maar hebben nu een heel hoog niveau gehaald. Dit was een echte teamprestatie."

Club Brugge-Galatasaray, de andere wedstrijd in groep A, bleef woensdag zonder doelpunten. De volgende Champions League-speelronde is begin volgende maand.

