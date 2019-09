Frank de Boer heeft in de nacht van woensdag op donderdag een overwinning geboekt met Atlanta United op het FC Cincinnati van Ron Jans. De wedstrijd in het Nippert Stadium eindigde in 0-2.

Halverwege was nog niet gescoord en in de tweede helft bewees sterspeler Josef Martínez voor de zoveelste keer dit seizoen zijn waarde voor Atlanta. De Venezolaan scoorde twee keer en staat al op 26 treffers in de MLS, net zoveel als Zlatan Ibrahimovic. Carlos Vela (Los Angeles FC) is topscorer met 28 goals.

De overwinning is een opsteker voor de ploeg van De Boer, die twee nederlagen op rij had geleden. Zowel Philadelphia Union als Columbus Crew was met 3-1 te sterk.

De regerend kampioen, die onlangs de US Open Cup én de Campeones Cup won, bezet de derde plaats in de Eastern Conference en is daarmee hard op weg naar deelname aan de play-offs. Een plek bij de eerste zeven is daarvoor vereist.

Cincinnati is bezig aan een troosteloos seizoen. Coach Jans, die pas begin augustus tekende bij de club, bezet met zijn werkgever de laatste plaats in de Eastern Conference.

De volgende wedstrijd voor Atlanta United is zaterdag om 21.30 uur (Nederlandse tijd), wanneer San Jose Earthquakes op bezoek komt. Cincinnati neemt het een paar uur later (1.30 uur) op tegen Chicago Fire.