Volgens AZ-trainer Arne Slot moet zijn ploeg donderdagavond in de eerste groepswedstrijd van de Europa League tegen Partizan Belgrado een stuk beter spelen dan in het vorige Europese duel. Daarmee refereerde hij aan de hectische return tegen Antwerp FC.

"Als wij donderdag in staat zijn ons eigen spel te spelen, dan maken wij een goede kans tegen Partizan. Maar dan zal het dus wel beter moeten dan in Brussel", beseft Slot op de website van AZ.

Drie weken geleden leek AZ tegen negen man van Antwerp naast een ticket voor de groepsfase van de Europa League te grijpen, maar in de slotfase sleepte Calvin Stengs er een verlenging uit. Daarin wonnen de Alkmaarders uiteindelijk met 1-4.

Slot waarschuwt zijn ploeg vooral voor de openingsfase in Belgrado. Bij Partizan zijn met doelman Vladimir Stojkovic en de spits Umar Sadiq twee spelers met een Eredivisie-verleden actief. Stojkovic stond in het verleden onder de lat bij Vitesse en Sadiq speelde vorig jaar voor NAC Breda.

"Wij kennen Partizan goed", aldus Slot. "We hebben veel beelden bekeken en er was iemand van ons bij de laatste uitwedstrijd. We weten dat ze een mix van ervaring en talent in de selectie hebben en verwachten dat zij fanatiek beginnen."

AZ viert het bereiken van de groepsfase van de Europa League na de hectische wedstrijd tegen Antwerp FC. (Pro Shots)

'We moeten onder alle omstandigheden ons eigen ding doen'

Aanvoerder Teun Koopmeiners sloot zich aan bij de woorden van zijn coach. "Die wedstrijd tegen Antwerp maakte duidelijk dat we onder alle omstandigheden ons eigen ding moeten doen. Afspraken nakomen; dat is zeker iets om mee te nemen naar de poulefase."

Volgens de middenvelder is de motivatie in de selectie van AZ groot. "Als je kijkt hoe wij de zes duels in de play-offs hebben beleefd; het enthousiasme spatte ervan af. Voor het spelen van Europees voetbal hebben we vorig jaar ook het hele seizoen gespeeld. Dit leeft dus enorm."

In de voorrondes van de Europa League versloeg AZ behalve Antwerp het Roemeense FC Mariupol en het Zweedse BK Häcken. In de groepsfase stuiten de Noord-Hollanders naast Partizan op Manchester United en FC Astana uit Kazachstan.

De wedstrijd tussen Partizan Belgrado en AZ begint donderdag om 21.00 uur in de Servische hoofdstad. Het duel wordt zonder publiek gespeeld omdat Partizan onlangs door de UEFA werd bestraft vanwege racistische uitlatingen van het publiek in de Europa League-ontmoeting met het Turkse Yeni Malatyaspor.

