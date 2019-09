Feyenoord speelt donderdag op bezoek bij Rangers FC vermoedelijk met Steven Berghuis. De aanvaller, die zondag tegen ADO Den Haag (3-2-zege) ontbrak wegens een lichte blessure, verwacht dat hij meedoet.

"Ik heb dinsdag getraind. Voor de wedstrijd doe ik dat nog een keer. Ik denk dat het goed uitpakt", zei Berghuis woensdag op de persconferentie voorafgaand aan de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League.

Berghuis is blij dat de fase van kwalificatie voorbij is. Feyenoord moest twee voorrondes overleven (tegen Dinamo Tbilisi en Hapoel Be'er Sheva) om een ticket te krijgen voor de groepsfase en pakte die op overtuigende wijze.

"Eigenlijk begint het toernooi nu pas echt. Dit zijn de wedstrijden waarin een speler zichzelf kan laten zien. En een club natuurlijk ook. Voor Feyenoord is dat belangrijk. Dat moeten we ons morgen goed beseffen."

Steven Berghuis was een van de Feyenoorders die in Glasgow een eerbetoon bracht aan Fernando Ricksen. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord legt bloemen en shirt neer voor Ricksen

Een delegatie van Feyenoord, met onder meer Berghuis en trainer Jaap Stam, legde bij aankomst in het stadion in Glasgow bloemen en een shirt neer bij de herdenkingsplek van de woensdag op 43-jarige leeftijd overleden Fernando Ricksen.

"Het voelt goed om namens de club iets te doen voor Fernando. Het nieuws van zijn overlijden is heel hard aangekomen. Het is vreselijk", aldus Berghuis over de oud-speler van Rangers die sinds 2013 kampte met de ziekte ALS.

"Dat gebaar doen we niet omdat het moet, maar omdat we gevoelens hebben bij Fernando. Het is vreselijk dat hij deze ziekte heeft gekregen en nu is overleden", voegde Stam, die samen met Ricksen bij het Nederlands elftal speelde, toe.

Stam verwacht gelijkopgaande strijd

Stam verwacht een gelijkopgaande strijd tussen Rangers en Feyenoord. De Schotse topclub geleid door Liverpool-icoon Steven Gerrard, moest liefst vier voorrondes overleven voor een plek in de groepsfase.

"Het wordt een echte clash, met waarschijnlijk een mooie en beladen sfeer. Wij willen laten zien wat we kunnen en komen om te winnen. Iedereen is inmiddels wel gewend om op 'grote podia' te spelen. Dat willen we graag bewijzen."

Rangers FC-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in het uitverkochte Ibrox Stadium en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. FC Porto en BSC Young Boys zijn de twee andere clubs in groep G.

