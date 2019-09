Rangers FC-manager Steven Gerrard wil donderdag in eigen huis winnen van Feyenoord om zo Fernando Ricksen te eren. De oud-speler van de Schotse topclub overleed woensdag op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte ALS.

"Ik verwacht een emotionele avond, voor spelers én supporters. Laten we daarom voor Fernando een goed resultaat neerzetten", zei Gerrard woensdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord in de eerste speelronde van de Europa League.

"Dat is het minste wat we kunnen doen. Hij was een fantastische speler met een indrukwekkende erelijst. En een geweldig mens. Dit is heel verdrietig, vooral voor zijn naasten, maar ook voor iedereen die zich op wat voor manier dan ook bij Rangers betrokken voelt."

Ricksen kreeg in 2013 de diagnose ALS. Hij verbleef sinds het begin van dit jaar in een hospice in Schotland en had al aangekondigd dat hij daar zou sterven. Hij kon de afgelopen weken alleen nog zijn ogen bewegen, maar via een spraakcomputer was hij nog wel in staat om te communiceren.

Veel supporters van Rangers, waar Ricksen tussen 2000 en 2006 onder contract stond en in die periode twee keer landskampioen werd, brachten woensdag vlak na het bekend worden van het nieuws een bloemetje naar de ingangspoort van het Ibrox Stadium, waar ook een sjaal werd opgehangen van aartsrivaal Celtic.

'Ik heb Jaap altijd bewonderd'

Gerrard kijkt ernaar uit om de hand te schudden van zijn collega-trainer Jaap Stam van Feyenoord. De twee kwamen elkaar in het verleden regelmatig op het veld tegen in het shirt van respectievelijk Liverpool en Manchester United.

"Ik heb Jaap altijd bewonderd. Hij was een beer van een verdediger. Hij had alles: goed in de lucht, sterk aan de bal en een geweldig fysiek. Ik denk dat ik niet de enige ben die fan van hem was."

Gerrard heeft een hoge pet op van het huidige Feyenoord, maar hij ziet ook wel degelijk kansen tegen de huidige nummer zeven van de Eredivisie, die dit seizoen in negen officiële wedstrijden nog ongeslagen is.

"Er zit jeugd in de ploeg en daardoor zit er frisheid en fitheid in het elftal. Maar ik heb ook gezien dat de jongens in fases wat wegzakken. Ik wil dat mijn team op de juiste momenten toeslaat."

Rangers FC-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in het uitverkochte Ibrox Stadium en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. FC Porto en BSC Young Boys zijn de twee andere clubs in groep G.

