FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Fernando Ricksen. De voormalig Oranje-international stierf woensdag op 43-jarige leeftijd na een jarenlange strijd tegen de spierziekte ALS.

"Vandaag hebben we niet alleen een exceptionele voetballer verloren. Fernando was de belichaming van wat het betekent om met vriendelijkheid en solidariteit te reageren op tegenslag", schrijft Infantino op Twitter.

"Zijn toewijding aan zijn strijd tegen zijn ziekte laat een onuitwisbare indruk achter, die voetbal ver overstijgt", vervolgt de Zwitser. "Mijn gedachten zijn bij zijn vrouw, dochter, familie en vrienden."

Ricksen, die in 2013 de diagnose ALS kreeg, verbleef sinds het begin van dit jaar in een hospice in Schotland en had al aangekondigd dat hij daar zou sterven. Hij kon de afgelopen weken alleen nog zijn ogen bewegen, maar via een spraakcomputer kon hij nog wel communiceren.

'Overlijden Ricksen zwarte dag voor Fortuna Sittard-familie'

Ook veel clubs reageren op het overlijden van Ricksen, waaronder zijn oud-werkgevers Fortuna Sittard en AZ. "Het overlijden van Fernando Ricksen is een zwarte dag voor de Fortuna Sittard-familie", meldt de Limburgse club, waar Ricksen zijn loopbaan begon en afsloot, op zijn website.

Volgens Fortuna heeft Ricksen in zijn tijd bij de club "een onuitwisbare indruk" achtergelaten. "De club onderstreepte dit door in 2014 de Noord-tribune naar hem te vernoemen."

"In januari 2018 werd in het bijzijn van vrienden en oud-teamgenoten Mark van Bommel en Kevin Hofland tevens een standbeeld van hem onthuld bij het stadion. Fernando Ricksen zal zodoende binnen de club altijd herinnerd en geëerd worden", aldus Fortuna.

AZ, waarvoor Ricksen van 1997 tot en met 2000 uitkwam, "wenst familie en vrienden sterkte bij dit verlies". Begin 2015 bracht hij voor het laatst een bezoek aan de Alkmaarse club. Supporters van AZ en Fortuna Sittard, die speciaal naar het AFAS Stadion waren gekomen, staken hem toen een hart onder de riem.