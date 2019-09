PSV moet het donderdag tegen Sporting CP nog zonder Érick Gutiérrez stellen. De Mexicaanse middenvelder is niet tijdig hersteld van een breuk in zijn hand voor het eerste groepsduel in de Europa League.

De verwachting is dat Gutiérrez in het Philips Stadion zal worden vervangen door Jorrit Hendrix. Zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Vitesse (5-0) vormde de Limburger ook al het middenveld met Pablo Rosario en Mohammed Ihattaren.

Gutiérrez brak eerder deze maand op de training van de Mexicaanse ploeg een middenhandsbeentje. In de eerste vier competitieduels van PSV had de middenvelder nog een basisplaats.

Mark van Bommel wilde woensdag op de persconferentie voor het duel geen favoriet aanwijzen. "Een grote naam uit het Portugese voetbal tegenover een grote naam uit het Nederlandse voetbal. Dat belooft veel goeds", zei de coach.

"Sporting is een goed voetballende ploeg, zoals bijna alle Portugese ploegen. Zowel voetbaltechnisch als tactisch zit het goed in elkaar", analyseerde Van Bommel.

Érick Gutiérrez. (Foto: Pro Shots)

'Ontslag Keizer maakt de wedstrijd natuurlijk anders'

Sporting beleefde een moeizame seizoenstart, wat begin deze maand leidde tot het ontslag van trainer Marcel Keizer. Diens opvolger Leonel Pontes debuteerde afgelopen weekend met een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Boavista.

"Natuurlijk maakt dat de wedstrijd anders", doelde Van Bommel op de onrust bij Sporting. "Na het vertrek van Keizer hebben we snel het nieuwe spel van Sporting geanalyseerd. Tegelijkertijd gaan we altijd en uit van ons eigen spel. Dat is onze basis."

Tegen de Portugese topclub mist PSV naast Gutiérrez ook de langdurig geblesseerde Sam Lammers en Gastón Pereiro. De Uruguayaan hervatte deze week de training na een sleutelbeenbreuk, maar de wedstrijd van donderdag komt nog te vroeg.

Ibrahim Afellay, Ryan Thomas en Lars Unnerstall zijn hersteld van blessures, maar nog niet volledig wedstrijdfit. Zij ontbreken eveneens tegen Sporting en zijn met Jong PSV afgereisd naar Engeland voor een oefenduel.

Van Bommel staat stil bij overlijden oud-ploeggenoot Ricksen

De 42-jarige Van Bommel begon zijn persconferentie door stil te staan bij het overlijden van zijn oud-ploeggenoot Fernando Ricksen (43). De oud-international overleed woensdagochtend aan de spierziekte ALS.

"Ik wil mijn medeleven tonen aan de familie en vrienden van Fernando. Ze hebben hem al die jaren gesteund en met hem meegeleefd. Hij heeft zes jaar lang moeten vechten tegen deze ziekte", zei de trainer van PSV.

Van Bommel en Ricksen braken in dezelfde periode door bij Fortuna Sittard. "We hebben veel met elkaar meegemaakt en hebben veel gelachen. Ik kan heel veel anekdotes vertellen over wat we met elkaar hebben beleefd."

"Ik wil hem blijven herinneren als een echte strijder", aldus Van Bommel. "Hij was een gouden gozer die altijd voor je klaarstond."

PSV-Sporting CP begint donderdag om 18.55 uur en staat onder leiding van de Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak.

Bekijk het programma en de poule-indeling van de Europa League