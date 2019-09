Wilfried Kanon is niet langer speler van ADO Den Haag. De Ivoriaanse verdediger maakt per direct de overstap naar Pyramids FC in Egypte, waar de transfermarkt nog open is.

De 26-jarige Kanon speelde sinds de zomer van 2013 voor ADO, waar hij zich snel in de basis speelde en tot 130 wedstrijden kwam. Hij had nog een contract tot medio 2022.

"Wilfried is met zijn power en uitstraling de afgelopen jaren van grote waarde geweest voor onze club. Het is mooi dat wij zo lang hebben kunnen beschikken over een volwaardig international van Ivoorkust", zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de website van ADO.

"Gelukkig hebben we met Shaquille Pinas al wel een uitstekende vervanger voor Wilfried klaarstaan. Shaquille stond dit seizoen tot dusver elke wedstrijd in de basis en heeft laten zien dat hij er klaar voor is."

Kanon, die 34 interlands voor Ivoorkust achter zijn naam heeft staan, is de twaalfde speler die deze zomer vertrekt bij ADO. Eerder verlieten onder anderen basisspelers Nasser El Khayati en Sheraldo Becker de club.

De ploeg van trainer Alfons Groenendijk is met wisselende resultaten aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen. ADO won twee wedstrijden, verloor er vier en staat veertiende.

