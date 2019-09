AZ heeft zich dinsdag versterkt met de negentienjarige Hakon Evjen. De Noorse jeugdinternational, die in de winterstop aansluit bij de ploeg van trainer Arne Slot, komt over van FK Bodø/Glimt en tekende een contract tot medio 2024.

"AZ is een grote en mooie club", aldus Evjen op de site van zijn nieuwe club. "Ik ben heel blij en dit is voor mij de juiste stap als voetballer. Ik kijk ernaar uit om in januari aan de slag te gaan."

Evjen, die bij zijn huidige club vooral als aanvallende middenvelder fungeert, kwam dit seizoen in twintig duels tot tien goals en vier assists. Tijdens de afgelopen interlandperiode debuteerde hij in de beloftenploeg van Noorwegen.

Bij AZ krijgt Evjen te maken met landgenoten Fredrik Midtsjø en Jonas Svensson. "Ze hebben gezegd dat het een goede stap is en ik hier een fantastische tijd tegemoet ga. Dat maakte mij alleen nog maar enthousiaster om deze stap te maken."

AZ had Evjen eerder willen halen

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij met de komst van Evjen, maar had hem graag al eerder zien komen. "We wilden Hakon eigenlijk in de afgelopen transferperiode al halen, maar dat is niet gelukt."

"Ik kan wel zeggen dat ik heel erg blij ben met deze transfer. Hakon is een jonge, getalenteerde middenvelder. Hij doet het heel goed bij zijn club Bødo/Glimt, dat met een tweede plek boven verwachting presteert. Hij heeft daar een heel belangrijke rol in het team."

AZ kent een goede start van het seizoen en bezet de vijfde plaats in de Eredivisie. Daarnaast werd de groepsfase van de Europa League bereikt, waarin donderdag een uitwedstrijd tegen FK Partizan (21.00 uur) wacht. Zondag gaan de Alkmaarders om 16.45 uur op bezoek bij ADO Den Haag.

