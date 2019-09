De tuchtrechter van de Italiaanse voetbalbond heeft dinsdag bepaald dat Cagliari geen straf krijgt voor racistische uitingen van fans van de club aan het adres van Internazionale-spits Romelu Lukaku.

De 26-jarige Lukaku, die deze zomer overkwam van Manchester United, verzilverde twee weken geleden in de tweede helft van de uitwedstrijd van Internazionale tegen Cagliari een strafschop en bracht de stand zo op 1-2. Na zijn winnende treffer liet het thuispubliek apengeluiden horen.

De tuchtrechter concludeert (pdf) na aanvullend onderzoek dat de uitingen van de Cagliari-fans "qua omvang en perceptie" niet discriminerend waren. "De politie heeft laten weten dat er alleen in de momenten voor de strafschop gezang, geschreeuw en gefluit op de tribunes achter het doel te horen was."

Het incident met Lukaku was de derde keer in de afgelopen 2,5 jaar dat Cagliari-fans in verband werden gebracht met racisme. Eerder kreeg de club ook geen straf voor gezang richting Juventus-spelers Moise Kean en Blaise Matuidi en Pescara-middenvelder Sulley Muntari.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de racistische uitingen aan het adres van Lukaku te bekijken en te beluisteren.

Lukaku pleitte voor hardere straffen

Lukaku schreef een dag na de wedstrijd tegen Cagliari op Instagram juist dat hij vindt dat racisme harder moet worden aangepakt. "Ik hoop dat alle voetbalbonden ter wereld een krachtig signaal afgeven bij elk geval van discriminatie."

Cagliari vroeg diezelfde dag via een verklaring om hulp in de strijd tegen racisme. "We bevestigen opnieuw onze intentie om iedereen die zich schuldig maakt aan dit gedrag te identificeren en uit het stadion te verbannen. We zijn solidair met Lukaku en zijn nog vastberadener dan voorheen om deze plaag uit te roeien."

De Curva Nord, de harde kern van Internazionale, nam het een paar dagen later in een open brief juist op voor de fans van Cagliari. "Je moet begrijpen dat Italië anders is dan veel Noord-Europese landen, waar racisme een écht probleem is. Italiaanse fans zijn niet racistisch. In Italië proberen we verschillende dingen uit om ons team te helpen en onze tegenstanders nerveus te maken."

Lukaku kwam afgelopen weekend wederom ongewild in het nieuws door een racistische opmerking van de tachtigjarige voetbalanalist Luciano Passirani, die na de winst van Inter op Udinese (1-0) in een een tv-show zei dat Lukaku alleen te stoppen is "door te zeggen: hier heb je tien bananen".

Passirani werd direct ontslagen door de zender TopCalcio24. De Italiaan bood dinsdag in gesprek met Telelombardia zijn excuses aan. "Ik ben geen racist. Ik zou willen dat ik Lukaku zou kunnen ontmoeten om persoonlijk sorry tegen hem te zeggen."

