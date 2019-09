Gastón Pereiro heeft dinsdag de training hervat bij PSV. De Uruguayaan is herstellende van een sleutelbeenbreuk.

Pereiro trainde dinsdag nog individueel op De Herdgang. Op 10 augustus liep hij op de training een gebroken sleutelbeen op. Na de operatie werd gemeld dat de aanvallende middenvelder enkele maanden niet inzetbaar zou zijn.

Het is nog onduidelijk wanneer Pereiro weer beschikbaar is voor trainer Mark van Bommel.

Eerder deze zomer leek de 24-jarige Zuid-Amerikaan nog te vertrekken uit Eindhoven. PSV accepteerde een bod van Spartak Moskou, maar Pereiro kwam zelf niet tot overeenstemming met de Russische club.

Het contract van Pereiro bij PSV loopt komende zomer af, zodat hij dan transfervrij kan vertrekken als er geen nieuwe overeenkomst wordt gesloten.

Pereiro maakte afgelopen vier jaar steeds minimaal tien treffers

PSV nam Pereiro in de zomer van 2015 over van het Uruguayaanse Nacional. In de afgelopen vier seizoenen was hij steeds goed voor minimaal tien competitietreffers, hoewel de negenvoudig international nooit onomstreden basisspeler was.

Zonder Pereiro is PSV goed aan het seizoen begonnen. De Eindhovenaren hebben dertien punten uit vijf duels en hoeven Ajax alleen op doelsaldo boven zich te dulden op de ranglijst. Zondag staat de onderlinge topper in Eindhoven op het programma.

Donderdag speelt PSV eerst nog de eerste groepswedstrijd in de Europa League. Het Portugese Sporting CP is de tegenstander in het Philips Stadion. Het duel begint om 18.55 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie