De KNVB heeft dinsdag Danny Makkelie aangesteld als arbiter bij de topper tussen PSV en Ajax. Het duel in het Philips Stadion begint zondag om 16.45 uur.

Jochem Kamphuis en Johan Balder fungeren als VAR bij de ontmoeting tussen de nummer twee en één van de Eredivisie. Mario Diks en Hessel Steegstra zijn de grensrechters in Eindhoven en Jeroen Manschot treedt op als vierde official.

Woensdag komt de 36-jarige Makkelie eerst nog in actie in de Champions League. De UEFA heeft hem aangesteld voor het duel tussen Atlético Madrid en Juventus in de Spaanse hoofdstad.

Ook Ajax en PSV komen deze week nog in actie in Europa. De Amsterdammers spelen dinsdag thuis tegen het Franse Lille in de Champions League. Twee dagen later neemt PSV het in de Europa League op tegen Sporting CP uit Portugal.

Makkelie floot PSV-Ajax vorige twee seizoenen eveneens

Makkelie floot dit seizoen al eenmaal eerder een wedstrijd van beide topclubs. De Zuid-Hollandse arbiter had de leiding bij VVV-Venlo-Ajax (1-4) en PSV-ADO Den Haag (3-1).

De afgelopen twee seizoenen was Makkelie eveneens de arbiter bij de topper tussen PSV en Ajax in Eindhoven. Beide duels eindigden in 3-0 voor PSV. In de editie van 2017/2018 gaf Makkelie rood aan Ajacieden Nicolás Tagliafico en Siem de Jong in de kampioenswedstrijd van PSV.

Ajax en PSV hebben beide dertien punten uit vijf duels in de Eredivisie, door een beter doelsaldo gaat de ploeg van trainer Erik ten Hag aan kop.

