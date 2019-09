Aston Villa-manager Dean Smith vergeeft Anwar El Ghazi dat hij maandagavond ruzie kreeg met ploeggenoot Tyrone Mings tijdens het doelpuntloze Premier League-duel met West Ham United. Volgens de coach gebeuren dat soort dingen nu eenmaal.

"Het is geen issue. Anwar krijgt soms een rode waas voor zijn ogen, zoals zoveel profvoetballers hebben. Dat gebeurt in the heat of the moment soms", aldus de 48-jarige Smith.

"Ik heb niet in hoeven grijpen, want in de rust hebben ze het in de kleedkamer alweer opgelost. Anwar is een beetje over het randje gegaan, maar ik ben juist blij dat mijn spelers dat soms doen."

Aan het einde van de eerste helft liet Mings aan El Ghazi weten dat hij beter moest meeverdedigen, waar de oud-Ajacied niet van gediend was. Bij de felle discussie die volgde, gaf hij een lichte kopstoot.

Direct na de wedstrijd bagatelliseerde Villa-aanvoerder Jack Grealish het incident eveneens. "Het stelde weinig voor. Toen we de kleedkamer in gingen, was het alweer bijgelegd. We hebben elkaar gezegd dat zulke dingen niet kunnen op het veld", zei hij.

Het incident tussen Anwar El Ghazi en Tyrone Mings. (Foto: Pro Shots)

El Ghazi scoorde dit seizoen één keer

De 24-jarige El Ghazi is aan zijn tweede seizoen bezig bij Aston Villa. Hij werd deze zomer definitief overgenomen van Lille OSC, nadat hij vorig seizoen al werd gehuurd van Ajax' tegenstander in de groepsfase van de Champions League.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal debuteerde in 2014 bij Ajax en speelde 2,5 jaar in Amsterdam. Hij scoorde dit seizoen één keer, in de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Everton.

Na vijf speelrondes is Aston Villa met vier punten de nummer zeventien van de Premier League. West Ham United pakte acht punten en staat achtste.

