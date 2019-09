Anwar El Ghazi was maandag betrokken bij een opmerkelijk incident in de Premier League-wedstrijd tussen Aston Villa en West Ham United (0-0). De aanvaller deelde een lichte kopstoot uit aan een ploeggenoot.

El Ghazi was er vlak voor rust niet van gediend dat Tyrone Mings hem verweet niet goed mee te verdedigen, waarna hij bij een felle discussie zijn hoofd tegen dat van Mings drukte. Scheidsrechter Michael Dean ontging het incident en de VAR besloot na bestudering van de beelden niet in te grijpen.

Villa-aanvoerder Jack Grealish bagatelliseerde het incident na afloop. "Het stelde weinig voor. Soms gebeuren zulke dingen in the heat of the moment. Toen we de kleedkamer in gingen, was het alweer bijgelegd. We hebben elkaar gezegd dat zulke dingen niet kunnen op het veld."

De 24-jarige El Ghazi is aan zijn tweede seizoen bezig bij Aston Villa. Hij werd deze zomer definitief overgenomen van Lille OSC, nadat hij in de afgelopen jaargang werd gehuurd van Ajax' tegenstander in de groepsfase van de Champions League.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal debuteerde in 2014 bij Ajax en speelde 2,5 jaar in Amsterdam. Hij scoorde dit seizoen één keer, in de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Everton.

Anwar El Ghazi en Tyrone Mings zoeken elkaar op. (Foto: Pro Shots)

Villa en West Ham hebben weinig aan gelijkspel

Aston Villa en West Ham United creëerden weinig kansen op Villa Park. De bezoekers speelden in het laatste kwart met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor Arthur Masuaku.

Beide ploegen schoten weinig op met het gelijkspel. Villa staat met vier punten uit vijf wedstrijden slechts op de zeventiende plaats en West Ham met acht punten uit eveneens vijf wedstrijden op de keurige achtste plaats.

Liverpool gaat aan kop in de Premier League. De Champions League-winnaar won tot dusver al zijn wedstrijden en heeft al vijf punten voorsprong op naaste achtervolger en titelverdediger Manchester City (vijftien om tien punten).

