De Graafschap heeft maandag verzuimd een gat te slaan in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper leed op bezoek bij NEC in extremis puntenverlies: 1-1.

De Graafschap nam in de 33e minuut de leiding door een doelpunt van oud-NEC'er Gregor Breinburg, maar zag NEC diep in de blessuretijd alsnog langszij komen dankzij een treffer van Jonathan Okita.

Na zes speelrondes heeft De Graafschap nu niet drie, maar slechts één punt voorsprong op naaste achtervolgers NAC Breda, dat met 1-2 won bij Jong AZ, en Excelsior, dat vrijaf was.

Bij NAC was Sydney van Hooijdonk de grote man. De zoon van oud-prof Pierre van Hooijdonk maakte met zijn eerste goals in het betaald voetbal hoogstpersoonlijk de 1-0 van Tijjani Reijnders in de 31e minuut ongedaan.

Van Hooijdonk viel pas in de 69e minuut in, was amper twee minuten later verantwoordelijk voor de 1-1 en vlak voor tijd ook voor de winnende 1-2, waarna hij minutenlang werd toegezongen door het uitvak.

Ook zeges voor Jong Ajax en Jong FC Utrecht

Verder waren er maandag ook zeges voor Jong Ajax (2-0 tegen Jong PSV) en Jong FC Utrecht (5-1 tegen FC Den Bosch), waardoor die twee ploegen naar respectievelijk de zesde en zevende plaats stegen.

Ryan Gravenberch (1-0) en debutant Max de Waal (2-0) maakten de doelpunten voor Jong Ajax. Robbin Ruiter, transfervrij overgekomen van Sunderland, stond voor het eerst onder de lat bij Jong PSV.

Mitchell van Rooijen (1-0), Issah Abass (2-0 en 3-0), Vaclav Cerny (4-0), en Jonas Arweiler (5-0) scoorden voor Jong FC Utrecht. Alexander Laukart (5-1) deed iets terug namens FC Den Bosch.

De nummers één en twee promoveren aan het einde van het seizoen voor het eerst beide rechtstreeks naar de Eredivisie. In de afgelopen seizoenen kreeg alleen de kampioen een direct ticket voor de Eredivisie.

