FC Twente heeft maandag per direct afscheid genomen van Jari Oosterwijk. De club en de 24-jarige aanvaller hebben in gezamenlijk overleg besloten het aflopende contract te ontbinden.

Oosterwijk kwam dit seizoen niet voor in de plannen van de nieuwe trainer Gonzalo García García. Hij behoorde in de eerste zes competitiewedstrijden niet eens tot de selectie.

De oud-jeugdinternational kon vorig seizoen onder leiding van García García's voorganger Marino Pusic wel op de nodige speeltijd rekenen. Hij deed mee in dertig competitiewedstrijden en scoorde daarin acht keer.

Oosterwijk had daarmee een belangrijk aandeel in het kampioenschap van FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee de promotie naar de Eredivisie, maar daarin heeft García García hem dus niet nodig.

Oosterwijk speelde 62 wedstrijden voor FC Twente

Oosterwijk maakte, nadat hij de jeugdopleiding had doorlopen, in 2014 zijn debuut in het eerste elftal van FC Twente. Hij speelde in totaal 62 officiële wedstrijden voor de Tukkers en scoorde daarin zestien keer.

De Overijsselaar werd in het seizoen 2016/2017 door FC Twente verhuurd aan NAC Breda, maar zijn periode in Noord-Brabant liep op een teleurstelling uit en hij werd zelfs al binnen een week tijdelijk uit de selectie gezet.

Bij FC Twente is Haris Vuckić dit seizoen de eerste spits. De 27-jarige Sloveen, die van origine middenvelder is, presteert vooralsnog uitstekend en is met vier doelpunten zelfs clubtopscorer.

Het nog ongeslagen FC Twente bezet met twaalf punten uit zes wedstrijden knap de derde plaats op de ranglijst van de Eredivisie en kan vrijdag zelfs voor even koploper zijn als thuis wordt gewonnen in de derby tegen Heracles Almelo.

