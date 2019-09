Het openingsdoelpunt van Ajax afgelopen zaterdag in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen staat op naam van Klaas-Jan Huntelaar en dus niet op die van Dusan Tadic, zo bevestigt de KNVB maandag in gesprek met NUsport.

Scheidsrechter Allard Lindhout zette na de wedstrijd Huntelaar als doelpuntenmaker op het wedstrijdformulier, terwijl Tadic claimde dat hij de 1-0 had gemaakt, zoals ook werd overgenomen door verschillende statistiekbureaus.

De KNVB volgt zoals gebruikelijk de scheidsrechter en besloot dan ook om geen verandering door te voeren, ook omdat Ajax geen officieel verzoek heeft ingediend om de beelden nogmaals te bekijken. De Amsterdammers hebben nog tot aankomende zondag om dat alsnog te doen.

Tadic veranderde in de veertiende minuut een vrije trap van Huntelaar op de rand van het strafschopgebied dusdanig van richting dat Heerenveen-doelman Warner Hahn kansloos was. Hij stond naast de Heerenveen-muur toen hij de bal al bukkend op de bovenkant van zijn rug kreeg.

De vrije trap van Klaas-Jan Huntelaar belandt via de rug van Dusan Tadic in het doel. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag wil niet zeggen of Ajax verzoek indient

Trainer Erik ten Hag wilde maandag op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van dinsdag tegen Lille OSC in de groepsfase van de Champions League niet zeggen of de club dat in de komende zes dagen nog gaat doen.

"Dat weet ik toch niet. Ik houd me bezig met de wedstrijd tegen Lille. Binnen de selectie is besloten dat het doelpunt op naam van Tadic komt. Ik zag geen scheve gezichten tussen Tadic en Huntelaar. Ik denk dat Tadic nog veel assists aan Huntelaar gaat geven, die staat bij hem in het krijt."

Tadic moet door het 'kwijtraken' van het doelpunt voorlopig een streep zetten door een record. Hij scoorde in zeven Eredivisie-duels op rij en kon de eerste Ajacied worden die dat in acht opeenvolgende competitie-optredens doet sinds Dennis Bergkamp in januari 1989 (tien op rij).

Zowel Tadic als Huntelaar staat nu op vier competitiedoelpunten dit seizoen. Het tweetal heeft twee doelpunten achterstand op topscorer Donyell Malen (zes), die zaterdag namens PSV liefst vijf keer scoorde in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie