De selecties voor het nieuwe Champions League-seizoen dat dinsdag van start gaat, tellen negentien Nederlanders in buitenlandse dienst. Zeven van hen kunnen hun debuut maken in het miljoenenbal.

Marten de Roon en Hans Hateboer staan voor hun eerste Champions League-avontuur met Atalanta. Het tweetal lijkt zeker van speeltijd bij de Italiaanse club, die vorig seizoen verrassend derde werd in de Serie A.

Ook Rajiv van La Parra - sinds kort in dienst van Rode Ster Belgrado - en Mick van Buren van Slavia Praag mogen zich opmaken voor hun debuut.

Bij jongelingen Joshua Zirkzee (Bayern München), Sepp van den Berg (Liverpool) en Immanuel Pherai (Borussia Dortmund) is de kans daarentegen klein dat ze speeltijd krijgen. Het is voor alle drie al bijzonder dat ze zijn opgenomen in de Champions League-selectie van hun club, die uit maximaal dertig spelers mag bestaan.

Liverpool-verdediger Van den Berg is met zijn zeventien jaar een van de jongste ingeschreven spelers van alle 32 clubs. Dortmund-middenvelder Pherai en Bayern-aanvaller Zirkzee zijn een jaar ouder.

Recordaantal is 21 Nederlanders in buitenlandse dienst

De twaalf andere Nederlanders die met een buitenlandse club de Champions League ingaan, zijn Virgil van Dijk (Liverpool), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Ruud Vormer (Club Brugge), Ryan Babel (Galatasaray), Ryan Donk (Galatasaray), Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen), Stefan de Vrij (Internazionale), Kenny Tete (Olympique Lyon), Memphis Depay (Olympique Lyon) en Jasper Cillessen (Valencia).

De geblesseerde Marco van Ginkel, die nog tot medio 2020 onder contract staat bij Chelsea, is niet ingeschreven door de Londense club.

Bij Liverpool is geen plek op de lijst voor Ki-Jana Hoever, de zeventienjarige verdediger die vorig seizoen in de FA Cup debuteerde voor 'The Reds'. Ajax heeft twaalf Nederlanders ingeschreven.

De zeventienjarige Sepp van den Berg is door Liverpool op de lijst gezet. (Foto: Pro Shots)

Record is 21 Nederlanders in buitenlandse dienst

Overigens was de Champions League vorig seizoen meer oranje gekleurd, toen twintig Nederlanders in buitenlandse dienst in actie kwamen.

Het recordaantal Nederlandse spelers met speeltijd in buitenlandse dienst is 21 in het Champions League-seizoen 1999/2000. In 1995/1996 was het er maar één. Eric Viscaal speelde dat jaar vier wedstrijden voor het Zwitserse Grasshopper, waaronder twee tegen Ajax.

Het Champions League-seizoen 2019/2020 begint dinsdag om 18.55 uur met Internazionale-Slavia Praag en Olympique Lyon-FC Zenit. Ajax trapt om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA af tegen Lille OSC.

Aantal Nederlanders met speeltijd voor buitenlandse club in CL 2018/2019: 20

2017/2018: 15

2016/2017: 11

2015/2016: 8

2014/2015: 11

2013/2014: 14

2012/2013: 13

2011/2012: 9

2010/2011: 13

2009/2010: 15

2008/2009: 16

2007/2008: 13

2006/2007: 16

2005/2006: 15

2004/2005: 11

2003/2004: 14

2002/2003: 11

2001/2002: 15

2000/2001: 20

1999/2000: 21

1998/1999: 11

1997/1998: 8

1996/1997: 6

1995/1996: 1

1994/1995: 5

1993/1994: 4

1992/1993: 5

