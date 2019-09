Manchester United heeft maandag het contract van David de Gea verlengd. De doelman tekent voor drie jaar bij met een optie voor nog een jaar.

De Spanjaard had een verbintenis tot medio 2020 en ligt nu vast tot de zomer van 2023. De Gea gaat met zijn verbeterde contract ruim 22 miljoen euro per jaar verdienen.

De Gea maakt met zijn nieuwe contract een einde aan alle geruchten over hem. De international van Spanje wilde naar verluidt zijn aflopende verbintenis niet verlengen en stond daarom in de belangstelling van meerdere topclubs uit Europa.

De 28-jarige De Gea werd in juli 2011 door United gehaald als opvolger van Edwin van der Sar. De Engelse topclub betaalde zo'n 25 miljoen euro aan Atlético Madrid. Sindsdien kwam de sluitpost 367 keer uit voor 'The Red Devils' en hield hij 130 keer de nul.

Sinds zijn komst is De Gea een vaste waarde bij Manchester United. Ook dit seizoen speelde hij in alle vijf competitiewedstrijden. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer staat momenteel met acht punten op de vierde plaats. De achterstand op de foutloze koploper Liverpool is zeven punten.

Manchester United begint donderdag aan het Europese seizoen. Op Old Trafford is FC Astana uit Kazachstan om 21.00 uur de tegenstander in de groepsfase van de Europa League. AZ en Partizan Belgrado zijn de andere ploegen in groep L.