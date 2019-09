Lionel Messi is voor het eerst dit seizoen onderdeel van de selectie van FC Barcelona. De Argentijn reist met de Spaanse club af naar Duitsland voor het Champions League-duel met Borussia Dortmund van dinsdag.

De 32-jarige Messi is hersteld van een kuitblessure. Hij liep de kwetsuur op in de voorbereiding van het seizoen, kort nadat hij was teruggekeerd van de Copa América.

Messi miste de eerste vier competitiewedstrijden van de Spaanse landskampioen. De vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal hervatte eind augustus de groepstraining.

Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft er met Messi weer een fitte aanvaller bij, nadat Luis Suárez afgelopen zaterdag tegen Valencia (5-2) al terugkeerde in het elftal na een kuitblessure. Ousmane Dembélé heeft een hamstringblessure en ontbreekt in de selectie.

Frenkie de Jong maakt net als Messi deel uit van de selectie. De middenvelder maakte tegen Valencia zijn eerste competitiedoelpunt voor de Catalanen en gaf ook een assist.

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League begint dinsdag om 21.00 uur. Internazionale-Slavia Praag is de andere wedstrijd in de groep.

Bekijk hier het programma en standen in de Champions League