Zlatan Ibrahimovic vindt zichzelf de beste speler die ooit in de MLS heeft gespeeld. De Zweed zorgde in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) voor een clubrecord bij LA Galaxy door op 26 competitiedoelpunten te komen.

De 37-jarige Ibrahimovic verbrak het clubrecord van meeste doelpunten in één MLS-seizoen door een hattrick te maken tegen Sporting Kansas City (7-2). Het oude record stond op naam van Carlos Ruiz, die kwam in 2002 tot 24 treffers.

"Ik denk dat ik in de twee jaar dat ik hier ben, goede dingen, ongelooflijke dingen en perfecte dingen heb gedaan. Ik denk dat ik de beste speler ben die ooit in de MLS heeft gespeeld. En ik maak geen grap", zei Ibrahimovic na afloop van de wedstrijd.

De oud-speler van Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United is na zijn hattrick niet bezig met de topscorerstitel in de MLS. Alleen Los Angeles FC-spits Carlos Vela maakte er dit seizoen meer (28).

"Mijn focus ligt op het bereiken van de play-offs en het maken van doelpunten om mijn team te helpen. Het maakt me niet uit wie er topscorer wordt, zolang ik maar mijn werk doe en het team help. Ik ben hier niet om vakantie te vieren."

Trainer La Galaxy niet verrast door prestaties Ibrahimovic

Ibrahimovic speelt sinds maart vorig jaar voor LA Galaxy en staat na 52 officiële wedstrijden op 48 doelpunten. Trainer Guillermo Barros Schelotto is niet verbaasd door de prestaties van de Zweed. "Ik denk dat het makkelijk is, omdat hij Zlatan is. "

"In grote wedstrijden staat hij op", vervolgt Barros Schelotto. "Elke dag, elke wedstrijd en elk moment staat hij er, maar vooral op het moment dat de ploeg hem het hardst nodig heeft over. Dat is de reden dat hij Zlatan is."

Door de zege op Sporting Kansas City staat LA Galaxy vijfde op de ranglijst van de Western Conference en de eerste zeven clubs kwalificeren zich voor de play-offs. De vijfvoudig kampioen speelt nog vier wedstrijden in het reguliere seizoen. Komende zondag is Montreal Impact de eerstvolgende tegenstander.