John Lammers is niet langer de trainer van Esbjerg fB. De Deense club laat maandag weten dat de Nederlander ontslagen is vanwege de tegenvallende resultaten.

De 56-jarige Lammers, die in het verleden als trainer ook actief was bij Excelsior, FC Eindhoven en Jong Vitesse, was sinds de zomer van 2017 werkzaam bij de formatie uit Denemarken.

In het eerste jaar onder Lammers promoveerde Esbjerg fB naar de hoogste divisie en een jaar later werd de club derde in de Superliga. Esbjerg fB staat in het huidige seizoen na negen duels op een teleurstellende dertiende en voorlaatste plaats met slechts vijf punten.

De ploeg van Lammers verloor zondag in eigen huis met 0-3 van nummer zeven Randers FC. Dat resultaat kost de trainer dus zijn baan.

Esbjerg fB, waarvoor Rafael van der Vaart vorig seizoen nog vier officiële duels speelde, kwam dit seizoen uit in de voorrondes van de Europa League. Het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk bleek in de tweede kwalificatieronde te sterk.

Assistent-trainer Claus Nørgard is door Esbjerg fB benoemd als tijdelijke vervanger van Lammers.