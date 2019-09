Zlatan Ibrahimovic heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) voor een clubrecord gezorgd bij LA Galaxy. De Zweed maakte een hattrick tegen Sporting Kansas City (7-2) en schroefde zijn totaal in de competitie op naar 26 doelpunten.

Ibrahimovic, die voor zijn goals slechts 25 wedstrijden nodig had, verbeterde het record van Carlos Ruiz. De aanvaller uit Guatemala kwam in 2002 tot 24 treffers in de MLS.

Tegen Kansas City mocht de 37-jarige Ibrahimovic bij een 0-1-achterstand een strafschop nemen. Hij miste, maar benutte de rebound. Later in de wedstrijd zorgde hij ook voor 3-1 en 7-1.

Mede dankzij de hattrick van de oud-spits van Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United won LA Galaxy voor het eerst in vijf wedstrijden.

Ibrahimovic maakt sinds zijn komst naar LA Galaxy in maart vorig jaar veel indruk in de Verenigde Staten. In 52 officiële wedstrijden was de 116-voudig international al goed voor 48 doelpunten.

LA Galaxy op koers voor play-offs

De club uit Los Angeles bezet na dertig speelrondes de vijfde plaats in de Western Conference van de MLS, waarmee plaatsing voor de play-offs binnen handbereik is. Een plek bij de eerste zes is daarvoor vereist.

In de Eastern Conference is trainer Frank de Boer met Atlanta United ook hard op weg naar de play-offs. De club staat derde. Het FC Cincinnati van Ron Jans bezet er de laatste plek.

Cincinnati en Atlanta United treffen elkaar in de nacht van woensdag op donderdag. De wedstrijd begint om 1.30 uur (Nederlandse tijd).