Fortuna Sittard-coach Sjors Ultee snapt er niets van dat Amadou Ciss zijn doelpunt tegen FC Twente zondag uitgebreid vierde. De jonge aanvaller liet zich gaan, terwijl Fortuna op een nederlaag afstevende.

Ciss maakte vlak voor tijd de 2-3 en vierde dat op acrobatische wijze met een achterwaartse salto, in plaats van snel de bal uit het net te halen om nog vol voor de gelijkmaker te gaan.

"Ik heb er vol afschuw en ongeloof naar gekeken. Je kunt er veel woorden aan vuilmaken, maar ik vind het vooral ongelooflijk", aldus de 32-jarige Ultee, die een trainersduo vormt met Kevin Hofland, voor de camera van FOX Sports.

"Ik weet niet in hoeverre hij een bewuste keuze maakte, maar dat hij de keuze überhaupt maakte, vind ik schandalig. We hebben in de kleedkamer duidelijk gemaakt hoe we erover denken."

Ciss is bezig aan zijn eerste seizoen als speler van Fortuna. De twintigjarige Senegalees kwam deze zomer over van het Franse Pau FC en tekende tot medio 2022 bij de Eredivisionist.

Fortuna Sittard bleef ook tegen FC Twente zonder overwinning. (Foto: Pro Shots)

'Verdedigend was het echt slecht'

Coach Ultee was niet alleen over Ciss ontevreden. Hij zag zijn ploeg in eigen stadion met 0-3 achter komen tegen Twente, al kwamen de Limburgers daarna dus nog wel terug.

"Er zaten best leuke aanvallen bij, maar ook heel domme fouten", oordeelde hij. "Verdedigend was het echt slecht. We reageerden vaak te laat, dat ziet er heel slecht uit."

Fortuna wacht na vijf wedstrijden nog op de eerste overwinning van het seizoen. De club pakte twee punten en staat voorlopig zeventiende en voorlaatste in de Eredivisie.

Overigens was het doelpunt van Ciss de 46e treffer van dit Eredivisie-weekend, wat een evenaring van het eeuwrecord betekende. In de laatste speelronde van het seizoen 2003/2004 vielen net zoveel goals.

