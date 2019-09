Sporting CP heeft zondag in de competitie punten verspeeld in aanloop naar het duel in de groepsfase van de Europa League met PSV. Tegen Boavista werd het 1-1.

Marlon Xavier zette Boavista al in de zevende minuut op voorsprong door van grote afstand raak te schieten uit een vrije trap.

Sporting, dat onlangs trainer Marcel Keizer ontsloeg, kwam na ruim een uur spelen op gelijke hoogte. Spelmaker Bruno Fernandes was eveneens uit een vrije trap trefzeker. De middenvelder kreeg in blessuretijd nog zijn tweede gele kaart.

De formatie uit Lissabon staat na vijf duels pas op de vijfde plek met acht punten. FC Familicão is de verrassende koploper, met één punt meer dan Benfica en twee punten meer dan FC Porto. Die ploeg won pas in blessuretijd Portimonense: 3-2.

PSV en Sporting treffen elkaar donderdag om 18.55 uur in Eindhoven. Het is de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. In groep D zitten verder ook Rosenborg BK en LASK.

Rangers FC was met 3-1 te sterk voor Livingston. (Getty Images)

Partizan en Rangers boeken zege

FK Partizan, donderdag tegenstander van AZ, won zaterdag wel in de Servische competitie. De club uit Belgrado was met 0-3 te sterk voor FK Proletar Novi Sad. Een van de treffers van Partizan werd gemaakt door Umar Sadiq, die in het seizoen 2017/2018 voor NAC Breda speelde.

Partizan tegen AZ begint donderdag om 21.00 uur in de Servische hoofdstad. De andere wedstrijd in groep L gaat tussen Manchester United en Astana en de aftrap op Old Trafford is eveneens om 21.00 uur.

Rangers FC, donderdag in groep G tegenstander van Feyenoord, boekte zaterdag een 3-1-overwinning op Livingston in de Scottish Premier League. Het Europa League-duel op Ibrox Park begint donderdag om 21.00 uur.

FC Porto en Young Boys zijn de andere clubs in de groep en zij treffen elkaar donderdag om 21.00 uur in Estádio do Dragão.

