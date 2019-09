Jaap Stam en Leroy Fer balen ervan dat het zondag bij Feyenoord-ADO Den Haag nog spannend werd in de slotfase. Door eigen doelpunten van Edgar Ié en Renato Tapia werd een 3-0-voorsprong nog bijna weggegeven.

"We hebben enorm veel kansen gehad en hadden er meer kunnen maken, maar we mogen het niet zo spannend maken. We hebben een hele goede eerste helft gespeeld, maar vaak onthouden mensen alleen de tweede helft", aldus Stam bij FOX Sports.

"In de rust hebben we er nog op gehamerd dat we de intensiteit en de manier van voetballen vol moesten houden. Als je met 3-0 voor staat, kan het in de tweede helft wat minder zijn."

Na ruim een half uur was het al 3-0 in De Kuip voor het veel sterkere Feyenoord door rake strafschoppen van Rick Karsdorp en Leroy Fer en een mooi stiftje van Luciano Narsingh. In de slotfase kwam ADO nog verrassend opzetten.

Stam bestreed dat de slechte eindfase te maken had met zijn wissels. Hij bracht met Nicolai Jørgensen en Jens Toornsta twee spelers die hun eerste minuten maakten na blessureleed en liet de jonge Marouan Azarkan (17) debuteren.

"Het is niet zo dat we puur wisselden om anderen speeltijd te gunnen. We keken ook naar het elftal en wat ze brachten. Sommigen waren niet meer zo fit en scherp als in de eerste helft."

Het tweede eigen doelpunt van Feyenoord, gemaakt door Renato Tapia, in beeld. (Foto: Pro Shots)

Fer: 'We waren veel te slap'

Doelpuntenmaker Fer, die deze zomer terugkeerde bij Feyenoord en voor het eerst in acht jaar scoorde in de Eredivisie namens de Rotterdammers, baalde eveneens van de slotfase.

"Wat we in de tweede helft hebben laten zien is Feyenoord-onwaardig. We gaven de goals veel te makkelijk weg. Na de 3-0 bij rust waren we veel te slap. We gaan dit zeker bespreken", zei hij.

Bij afwezigheid van de licht geblesseerde Steven Berghuis mochten Karsdorp en Fer een strafschop nemen. "Zo hebben we dat afgesproken", aldus Fer. "We mochten het van de trainer zelf uitzoeken. Die van mij zat er iets beter in, haha."

Feyenoord reist later deze week af naar Schotland, waar donderdag het Europa League-duel met Rangers op het programma staat. Drie dagen later wacht FC Emmen in de Eredivisie.

