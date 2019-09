Feyenoord heeft zondag op opzienbarende wijze de tweede overwinning van het Eredivisie-seizoen geboekt. De Rotterdammers hadden lange tijd geen enkele moeite met ADO Den Haag, maar kwamen in de slotfase door twee eigen goals nog in de problemen: 3-2.

Halverwege was het al 3-0 dankzij een strafschop van Rick Karsdorp, een mooi stiftje van Luciano Narsingh en een penalty van Leroy Fer. In de slotfase van het duel nam de spanning plots toe nadat zowel Edgar Ié als Renato Tapia een eigen doelpunt maakte. Daar bleef het echter bij.

Feyenoord was het seizoen begonnen met gelijke spelen tegen Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en FC Utrecht en boekte twee weken geleden bij Willem II (0-1) de eerste zege.

De overwinning op ADO brengt de ploeg van trainer Jaap Stam naar een voorlopige zevende plek in de Eredivisie en geldt als goede generale voor het Europa League-duel met Rangers van donderdag. Drie dagen later is FC Emmen de tegenstander in de competitie.

Voor coach Alfons Groenendijk is het vooralsnog alles of niets met ADO. De Hagenaars wonnen twee keer, verloren vier keer en bezetten de veertiende plaats.

Vreugde bij Rick Karsdorp na zijn openingstreffer. (Foto: Pro Shots)

Overrompelend begin Feyenoord

Feyenoord begon zondag zeer overtuigend in De Kuip. De ploeg van Stam zette druk en dat leidde al in de zesde minuut tot een strafschop na een overtreding op Ridgeciano Haps. Bij afwezigheid van Steven Berghuis - hij kampt met een lichte blessure - schoot Karsdorp raak.

Het doelpunt leidde tot een Rotterdamse stormloop waar ADO zich totaal geen raad mee wist. Gemiste kansen van onder anderen Sam Larsson en Tapia waren een voorbode voor de 2-0 van Narsingh, die na twintig minuten met een fraai stiftje scoorde.

Acht minuten daarvoor hadden de ADO-supporters voor een hoogtepunt gezorgd door zoals aangekondigd knuffels in een vak met honderden kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis te gooien. Het leidde tot applaus van publiek én spelers.

Na een half uur volgde Feyenoords derde treffer, toen ADO-aanvoerder Aaron Meijers hands maakte en het ditmaal Fer was die de strafschop mocht nemen. De deze zomer teruggekeerde middenvelder maakte zijn eerste Eredivisie-doelpunt sinds 28 augustus 2011 namens Feyenoord.

De supporters van ADO Den Haag zorgden in de twaalfde minuut voor een mooie actie door knuffels naar beneden te gooien. (Foto: Pro Shots)

Wonderbaarlijke slotfase in De Kuip

In de tweede helft was het allemaal minder sprankelend in De Kuip, al betekende dat aanvankelijk niet dat Feyenoord in de problemen kwam. Larsson en Narsingh kregen kansen op 4-0, maar misten.

In het vervolg waren het vooral de wissels van Stam die de aandacht trokken: Nicolai Jørgensen maakte zijn rentree na een slepende knieblessure, de zeventienjarige Marouan Azarkan debuteerde en ook Jens Toornstra keerde terug na blessureleed. Het betekende dat aanwinst Marcos Senesi nog even moet wachten op zijn Feyenoord-debuut.

De wissels kwamen het spel van de thuisploeg niet ten goede, want ADO zette aan voor een slotoffensief en had succes toen verdediger Ié de bal van dichtbij achter zijn eigen keeper Kenneth Vermeer werkte.

De problemen voor Feyenoord namen toe toen Tapia met een kopbal per ongeluk ook zijn eigen doel trof. Wat volgde waren benauwende laatste minuten, maar de ploeg van Stam trok de zege over de streep.

Renato Tapia zorgde met een kopbal in eigen doel onbedoeld voor spannende laatste minuten. (Foto: Pro Shots)

