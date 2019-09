FC Twente is zondag dankzij een overwinning bij Fortuna Sittard (2-3) opgeklommen naar de derde plek in de Eredivisie. Streekgenoot Heracles Almelo boekte tegen Willem II eveneens een ruime overwinning: 4-1.

FC Twente kende aanvankelijk een makkelijke middag in Sittard. Keito Nakamura tikte na een kwartier spelen uit een counter raak, waarna Javier Espinosa met een fraaie knal in de verre hoek de voorsprong verdubbelde.

Op slag van rust moest de ploeg van trainer Gonzalo García García echter met tien man verder. Doelpuntenmaker Nakamura werd op aanraden van de VAR uit het veld gestuurd na een stevige overtreding op Felix Passlack.

Van een waar offensief na rust van Fortuna was ondanks het overtal amper sprake. Halverwege de tweede helft maakte de net ingevallen Giorgi Aburjania er zelfs 0-3 van.

Door een eigen doelpunt van Haris Vuckic werd het een kwartier voor tijd nog wel 1-3, maar een punt zat er geen moment in voor Fortuna. De Limburgers, die Mica Pinto nog met rood verloren, scoorden pas diep in blessuretijd de 2-3 via Amadou Ciss.

De Limburgers blijven door de nederlaag onderin hangen. Alleen RKC Waalwijk staat onder de ploeg van coach Sjors Ultee. Twente heeft twaalf punten, één minder dan Ajax en PSV.

FC Twente verloor Keito Nakamura voor rust met een rode kaart. (Foto: Pro Shots)

Dessers leidt Heracles langs Willem II

Cyriel Dessers was in de eerste helft de belangrijkste man bij Heracles Almelo tegen Willem II. De spits opende na een kwartier de score en zorgde op slag van rust voor het tweede Almelose doelpunt.

Vangelis Pavlidis had Willem II tussendoor op 1-1 gebracht. Het was voor de Griek al zijn tiende doelpunt voor Willem II. Hij had daar slechts negentien wedstrijden voor nodig.

De treffer van Pavlidis bleek het enige wat Willem II kon uitrichten tegen de thuisploeg, die het duel in de eerste twintig minuten na rust in het slot gooide.

Het was eerst Silvester van der Water die op fraaie wijze de 3-1 binnen volleerde, waarna Mauro Júnior voor de 4-1 zorgde. De huurling van PSV onderschepte zelf de bal op het middenveld, waarna hij na een snelle counter trefzeker was.

Heracles Almelo klimt door de tweede zege van het seizoen naar de tiende plaats met acht punten. Willem II heeft een punt meer en zakt naar plek acht.

Cyriel Dessers was goed voor twee doelpunten. (Foto: Pro Shots)

