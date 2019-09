Luuk de Jong heeft zondag met Sevilla de koppositie gepakt in de Spaanse La Liga. De ploeg van Julen Lopetegui won in een wedstrijd met liefst tien gele kaarten met 0-1 van Deportivo Alavés. In de Italiaanse Serie A had Stefano Denswil met een doelpunt een aanzienlijke bijdrage aan een de 3-4-overwinning van Bologna bij Brescia.

Jordán maakte in de 37e minuut uit een vrije trap het enige doelpunt van de wedstrijd.

De Jong stond wederom in de basis bij Sevilla. Hij werd na zeventig minuten gewisseld ten faveure van Javier Hernández. De Nederlandse spits wacht nog op zijn eerste treffer in La Liga. Ajax-huurling Lisandro Magallán bleef negentig minuten op de bank bij Aláves.

Sevilla staat na vier wedstrijden op tien punten. Atlético Madrid, dat zaterdag met 2-0 verloor van Real Sociedad, staat tweede op één punt. Real Madrid is de nummer drie met acht punten en FC Barcelona staat vijfde met zeven punten.

Denswil helpt Bologna aan uitzege

Door de overwinning op Brescia staat Bologna voorlopig verrassend op de tweede plaats. Denswil, voormalig verdediger van Ajax en Club Brugge, bracht de stand na een uur op 3-3, waarna Riccardo Orsolini Bologna de zege bezorgde.

Alfredo Donnarumma had Brescia in de eerste twintig minuten met twee doelpunten op 2-0 gezet. Mattia Bani verkleinde de achterstand daarna, maar Andrea Cistana bracht Brescia vlak voor rust op 3-1.

In de tweede helft sloegen de gasten echter toe, mede doordat Daniele Dessena vanwege een schwalbe vlak na rust zijn tweede gele kaart kreeg. Rodrigo Palacio maakte de aansluitingstreffer, waarna Denswil en Orsolini de ploeg de zege bezorgde.

Het was het eerste doelpunt van de 26-jarige Denswil voor Bologna, nadat hij afgelopen zomer overkwam van Club Brugge. Hij stond naast linksback Mitchell Dijks, eveneens oud-Ajacied, in de defensie.

Bournemouth rekent af met Everton

In de Premier League boekte Bournemouth de tweede zege van het seizoen. Met Nathan Aké in de basis werd Everton met 3-1 verslagen.

De Nederlandse verdediger dacht zelf gescoord te hebben, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Callum Wilson was wel twee keer trefzeker, terwijl Ryan Fraser met een van richting veranderde vrije trap het andere doelpunt maakte. Dominic Calvert-Lewin deed bij een 1-0-stand wat terug voor Everton.

Beide ploegen staan met zeven punten uit vijf duels in de middenmoot. Later op de dag staat nog Watford-Arsenal op het programma. Maandag is Aston Villa-West Ham United het laatste duel van de speelronde.

