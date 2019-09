Reza Ghoochannejhad beleefde zondag tegen RKC Waalwijk (6-2 winst) met vier goals een perfecte start als speler van PEC Zwolle. De club gaf daarmee volgens de spits een goed antwoord op de ophef rondom trainer John Stegeman.

"Dit is een passend antwoord op alle bullshit van afgelopen week. Sorry dat ik het zo moet verwoorden, maar iedereen weet wel waar ik het over heb", verwees de trefzekere debutant bij FOX Sports naar de berichtgeving rondom het verkeersongeluk van Stegeman.

De coach van PEC was vorige week donderdag betrokken bij een eenzijdig auto-ongeluk. Hij had daarbij volgens diverse media meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Stegeman werd door de club een boete opgelegd.

"Het ging de afgelopen week vooral over randzaken. We hebben laten zien dat het team niet geleden heeft onder al die randzaken", aldus Ghoochannejhad, die zich geen betere kennismaking met het publiek in Zwolle had kunnen voorstellen.

"Een droomdebuut, dit had ik van tevoren natuurlijk niet kunnen denken. Ik hoop alleen niet dat de fans nu elke wedstrijd vier doelpunten verwachten, dat is niet realistisch", lachte de Iraanse spits. "Maar ik heb wel mijn visitekaartje afgegeven, ze weten nu wie ik ben."

Mede dankzij de productie van Ghoochannejhad boekte PEC de tweede zege van het Eredivisie-seizoen. Met zeven punten uit zes wedstrijden staat de ploeg van Stegeman elfde op de ranglijst.

Reza Ghoochannejhad mag de wedstrijdbal mee naar huis nemen. (Foto: Pro Shots)

