PEC Zwolle heeft zondag dankzij een historisch debuut van Reza Ghoochannejhad met 6-2 van RKC Waalwijk gewonnen. De invaller was de grote man met liefst vier treffers.

Iraniër Ghoochannejhad, die na een uur in het veld kwam, is de eerste speler die als invaller vier keer scoort in de Eredivisie. Ook was er nog nooit een speler op het hoogste niveau in Nederland die vier keer trefzeker was bij zijn debuut voor een club.

PEC was tegen RKC halverwege de eerste helft op voorsprong gekomen via Iliass Bel Hassani, die een afvallende bal ineens achter keeper Etienne Vaessen schoot.

Twee minuten na de openingstreffer was het alweer gelijk dankzij een kiezelhard afstandsschot van Melle Meulenkamp, die de bal prachtig de kruising in zag vliegen.

RKC ging zelfs met een voorsprong de rust in, omdat Xavier Mous zich volledig verkeek op een indraaiende voorzet van PEC-huurling Clint Leemans. Tot afgrijzen van de keeper stuiterde de bal zo het doel in.

Reza Ghoochannejhad zorgt met een kopbal voor een van zijn vier treffers tegen RKC. (Foto: Pro Shots)

Ghoochannejhad-show na rust

Tien minuten na rust bracht PEC-trainer John Stegeman Ghoochannejhad - die eerder namens sc Heerenveen in de Eredivisie speelde - in het veld voor de geblesseerde Dennis Johnsen. De spits beleefde een bizarre terugkeer op de Nederlandse velden.

Eerst kopte hij twee keer een puntgave voorzet vanaf de zijkant uitstekend binnen. Bij zijn derde treffer - hij vond koeltjes de verre hoek - leek Ghoochannejhad buitenspel te staan, maar de arbitrage keurde de goal goed. De vierde goal van de Iraniër volgde na geklungel in de RKC-defensie.

In de blessuretijd zorgde Gustavo Hamer voor een passend slotakkoord voor PEC, door met een hard en hoog schot het zesde doelpunt te maken.

PEC heeft nu zeven punten verzameld en bezet daarmee de tiende plaats. RKC wacht nog op de eerste zege van het seizoen en is met één punt hekkensluiter in de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie