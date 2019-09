Feyenoord-trainer Jaap Stam denkt dat Steven Berghuis op tijd hersteld is om donderdag in actie te komen in de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC. De aanvaller miste zondag het thuisduel met ADO Den Haag (2-3) vanwege een knieblessure.

"De blessure van Berghuis is niet ernstig, dus donderdag verwacht ik hem er weer bij", zei Stam na de benauwde overwinning op ADO.

De 27-jarige Berghuis liep de kwetsuur vrijdag op. Hij kreeg een tik op de training en was tegen ADO toeschouwer in De Kuip. Rick Karsdorp en Leroy Fer namen bij zijn afwezigheid de strafschoppen en schoten beiden raak.

Berghuis was in zijn eerste vier Eredivisie-wedstrijden met drie goals en een assist zeer belangrijk voor Feyenoord. Afgelopen maandag kwam hij met het Nederlands elftal nog in actie in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (0-4-zege).

Jørgensen en Toornstra maken rentree

Tegenover de absentie van Berghuis tegen ADO stond de terugkeer van Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra, die na lang blessureleed als invaller hun eerste minuten maakten van dit Eredivisie-seizoen. Mogelijk krijgen zij tegen Rangers meer speeltijd.

Rangers tegen Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur op Ibrox Park. De andere wedstrijd in groep G gaat tussen FC Porto en Young Boys en ook daar is de aftrap om 21.00 uur.

