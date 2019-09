Frenkie de Jong leverde naar eigen zeggen zaterdag tegen Valencia zijn beste optreden tot nu toe af namens FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder droeg met een assist en een goal bij aan de 5-2-zege van de Catalanen.

De Jong stelde al in de tweede minuut zijn pas zestienjarige ploeggenoot Ansu Fati in staat om de score te openen. Vijf minuten later waren de rollen omgedraaid en liet de Nederlandse middenvelder landgenoot Jasper Cillessen kansloos in het doel van Valencia.

Naast zijn hoge rendement viel De Jong ook op door niet één keer balverlies te lijden. Alle 54 passes die de middenvelder verstuurde in de 68 minuten die hij meedeed, bereikten een teamgenoot.

"Dit is zeker de beste wedstrijd die ik voor FC Barcelona heb gespeeld", glunderde De Jong na afloop tegen Spaanse media, waaronder AS.

"Ik moest me aanpassen aan de nieuwe situatie en het team, maar mijn ploeggenoten hebben me veel geholpen sinds ik aankwam. Dat heeft me in staat gesteld vanavond mijn beste spel tot nu toe te laten zien."

Door de doelpuntrijke overwinning op Valencia steeg Barcelona naar de vierde plaats op de ranglijst. De regerend landskampioen heeft twee punten achterstand op koploper Atlético Madrid.

Frenkie de Jong maakt zijn eerste treffer voor Barcelona. Valencia-doelman Jasper Cillessen is kansloos. (Foto: Pro Shots)

De Jong prijst zestienjarig supertalent Ansu Fati

Frenkie de Jong was niet de enige blikvanger bij Barcelona in de galavoorstelling tegen Valencia. Zo luisterde Luis Suárez zijn rentree op met twee goals, maar de meeste aandacht ging na afloop uit naar Ansu Fati.

Het zestienjarige supertalent debuteerde in de basis door de blessure van sterspeler Lionel Messi en betaalde het vertrouwen van coach Ernesto Valverde terug met een doelpunt en een assist. Samenspelen met de tiener beviel De Jong uitstekend.

"Een speler met zijn kwaliteiten hoort in Camp Nou, hij heeft vanavond laten zien dat hij barst van het zelfvertrouwen", aldus de oud-Ajacied over zijn jonge ploeggenoot. "Hij (Ansu, red.) is een enorm getalenteerde speler en is ook mentaal ontzettend sterk. Ik denk dat hij een grote toekomst tegemoet gaat."

Door zijn optreden brak Ansu enkele records. Zo werd hij de jongste speler die namens Barcelona in de basis stond in een thuisduel, de jongste doelpuntenmaker in Camp Nou aller tijden en de jongste speler ooit in La Liga met een goal en een assist in één wedstrijd.

Doelpuntenmaker Frenkie de Jong en aangever Ansu Fati vieren de tweede treffer van Barcelona tegen Valencia. (Foto: Pro Shots)

