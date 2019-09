Neymar wilde zaterdag na zijn rentree voor Paris Saint-Germain niet te veel woorden vuil maken aan zijn vijandige ontvangst in het Parc des Princes. De veelbesproken vedette kroonde zich bij zijn terugkeer meteen tot matchwinner tegen RC Strasbourg (1-0), maar werd ook continu uitgefloten door een deel van de PSG-fans.

"Het is treurig en jammer dat de supporters me uitfloten, maar ik wist dat ze dat gingen doen", zei Neymar na het duel. "Het was niet lastig voor me, ik bleef er heel kalm onder. Ik ben het wel gewend om uitgejouwd te worden in stadions. Nu weet ik dat elk duel voor mij een uitduel zal zijn."

De harde kern van Paris Saint-Germain, verenigd in Collectif Ultras Paris (CUP), maakte voor de wedstrijd tegen Strasbourg in een verklaring duidelijk dat ze weinig meer moet hebben van Neymar. De 27-jarige aanvaller was er deze zomer open over zijn wens om te vertrekken uit Parijs en dat viel niet goed bij de supporters van PSG.

"Iedereen weet dat ik een transfer wilde maken, dat heb ik meermaals gezegd", aldus Neymar. "Ik wil niet ingaan op details van de onderhandelingen, maar ik had persoonlijke reden om te willen vertrekken. Het had niks met de club PSG te maken. Als je je niet goed voelt op een plek, wil je daar weg."

"Ik snap dat het lastig is voor de fans, maar ik ben nu totaal gefocust op PSG. Ik zal alles geven voor de club, want dat is mijn werk. De supporters hoeven me niet te steunen of mijn naam te scanderen, maar ik hoop wel dat ze achter het team gaan staan. Dat is beter dan mij uitjouwen."

Op een spandoek gericht aan de vader van Neymar schreef de harde kern van PSG: "Neymar Sr., verkoop je zoon in Vila Mimosa", een verwijzing naar een buurt in Rio de Janeiro die berucht is om zijn prostitutie. (Foto: Pro Shots)

'Fans moesten wel juichen na mijn goal'

De 'Ultras' hadden zaterdag meerdere beledigende spandoeken over Neymar in het stadion opgehangen en lieten tijdens het duel bij elk balcontact van de duurste voetballer ter wereld hun onvrede blijken. Het boegeroep verstomde in de 92e minuut toen de oud-speler van FC Barcelona met een fraaie omhaal het enige doelpunt maakte.

"Ik ben blij dat ik gescoord heb. Het zorgde ervoor dat de fans wel moesten juichen", zei Neymar met een glimlach.

"Ik heb geen boodschap voor de fans. Het is tijd om dit hoofdstuk af te sluiten. Ik zal vanaf nu ook niet meer praten over mijn transfer. Het is nu belangrijk om wedstrijden te spelen en te winnen."

Door de zege op Strasbourg staat koploper PSG na vijf duels op twaalf punten. Nummer twee Stade Rennais volgt op twee punten.

