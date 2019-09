Donyell Malen beleefde zaterdag een droomavond met vijf treffers tegen Vitesse (5-0). De kersverse international keerde met meer vertrouwen terug in Eindhoven na zijn interlanddebuut.

"Ik had veel zelfvertrouwen na die wedstrijden voor Oranje, het was heel mooi om te kunnen debuteren", zei Malen tegen FOX Sports. "Als je dan al snel in de wedstrijd de eerste bal erin schiet, groeit dat gevoel alleen maar."

Vorige week vrijdag scoorde Malen als invaller bij zijn debuut tegen Duitsland (2-4) en drie dagen later stond het talent voor het eerst in de basis van Oranje bij de 0-4-overwinning op Estland.

"Ik denk niet dat het nog beter kan dan vanavond", zei de twintigjarige spits. "Dit was erg speciaal voor mij."

Malen vindt eerste treffer de mooiste

Malen vond zijn eerste treffer de mooiste. In de achttiende minuut passeerde hij Vitesse-doelman Remko Pasveer met een schuiver in de verre hoek. "Ik kreeg de kans en schoot heel snel. Op dat snelle schieten heb ik veel getraind, daarom was het mooi dat het resultaat had."

Nog voor rust kopte Malen hard raak na een hoekschop en na zestien seconden in de tweede helft benutte hij de rebound nadat Mohammed Ihattaren na een fraaie actie op Pasveer strandde.

In de slotfase maakte Malen het kwintet treffers vol door twee strafschoppen te benutten. "De eerste ging er lekker in en daardoor nam ik de tweede met veel vertrouwen", zei Malen.

Jongste spelers met vijf treffers in één Eredivisie-duel 19 jaar en 195 dagen: Marco van Basten (in 1984 met Ajax tegen FC Dordrecht)

19 jaar en 269 dagen: Hans Venneker (in 1964 met Feyenoord tegen Ajax)

20 jaar en 166 dagen: Jan Steelen (in 1954 met Ajax tegen Helmond Sport)

20 jaar en 238 dagen: Donyell Malen (in 2019 met PSV tegen Vitesse)

Van Bommel: 'We hebben veel spelers die kunnen scoren'

Met Luuk de Jong (28 treffers) en Hirving Lozano (zeventien treffers) raakte PSV zijn twee topscorers van afgelopen seizoen kwijt in de transferzomer. Met Malen leek zaterdag een nieuwe doelpuntenmachine opgestaan.

"Het is uitzonderlijk dat hij er vijf maakt. Dat gebeurt niet veel", zei coach Mark van Bommel. Coen Dillen (in 1959) en Bert Theunissen (in 1964) waren tot zaterdag de enige PSV'ers die vijfmaal scoorde in één competitieduel.

De coach van PSV denkt niet dat zijn ploeg voor de productie voor een groot deel afhankelijk zal zijn van Malen. "In de eerste vier wedstrijden maakten we negen doelpunten, allemaal door verschillende spelers. We hebben veel variatie in ons spel en het is mooi dat we veel jongens hebben die kunnen scoren."

Malen viert een van zijn treffers met Jorrit Hendrix. (Foto: Pro Shots)

