Donyell Malen heeft PSV zaterdagavond met vijf treffers langs Vitesse geleid. De Eindhovenaren staan door de 5-0-thuiszege alleen op doelsaldo onder koploper Ajax.

Malen scoorde in de eerste helft tweemaal en voltooide zijn hattrick na zestien seconden in de tweede helft. In de slotfase benutte de spits nog twee strafschoppen.

Voormalig Heerenveen-spits Bas Dost was in 2011 de laatste speler die vijf keer scoorde in de Eredivisie. In het verleden wisten pas twee PSV'ers vijf doelpunten te maken in één competitieduel: in ene ver verleden waren dat Coen Dillen en Bert Theunissen.

Met zijn vijf treffers gaf Malen een uitstekend vervolg aan de voor hem zo memorabele interlandperiode. Vorige week vrijdag scoorde hij als invaller bij zijn debuut tegen Duitsland (2-4) en drie dagen later stond het talent voor het eerst in de basis van Oranje bij de 0-4-overwinning op Estland.

PSV heeft net als Ajax dertien punten uit vijf duels, al hebben de Amsterdammers een beter doelsaldo. Zondag spelen de ploegen de topper in Eindhoven. Drie dagen eerder neemt PSV het eveneens thuis op tegen Sporting CP in de Europa League.

Voor Vitesse betekent de 3-0 de eerste nederlaag van het seizoen. De ploeg van Leonid Slutsky is de koppositie kwijt en staat met elf punten uit zes duel op de derde plek.

Malen kopt uit een hoekschop de 2-0 binnen. (Foto: Pro Shots)

PSV-huurling Obispo blundert bij 1-0

Bij zijn eerste treffer na ruim een kwartier mocht Malen Armando Obispo dankbaar zijn. De van PSV gehuurde verdediger verspeelde de bal in de opbouw aan Bruma, die de spits van de Eindhovenaren in scoringspositie bracht.

Vitesse hield voor rust qua kansen gelijke tred met de thuisploeg, maar de Arnhemmers lieten enkele grote kansen onbenut. Oussama Tannane schoot in kansrijke positie op Jeroen Zoet en de keeper van PSV zag later dat Vitesse-spits Tim Matavz over de bal schoot bij een gevaarlijke uitbraak.

PSV kreeg ook zijn kansen en na 36 minuten was Malen voor de tweede keer trefzeker. Hij kopte raak na een hoekschop van Mohammed Ihattaren.

Ihattaren stond vroeg in de tweede helft ook aan de basis van de 3-0. Hij dribbelde langs een verdediger van Vitesse en stuitte op doelman Pasveer, waarna Malen de rebound in het lege doel kopte.

Daarna nam PSV wat gas terug met het oog op het zware programma. Het uitvallen van Steven Bergwijn met een armblessure was in dat licht slecht nieuws.

Zoet ontsnapte aan een merkwaardig tegendoelpunt toen hij bij een kort genomen doeltrap bijna lelijk in de fout ging. Kort daarna voorkwam PSV-aanvoerder Pablo Rosario met een knappe actie op de doellijn een tegentreffer van Vitesse.

In de slotfase maakte aanwinst Ritsu Doan als eerste Japanner in de clubgeschiedenis van PSV zijn debuut. Hij zag zijn nieuwe ploeg nog twee strafschoppen krijgen, die beide door Malen onberispelijk werden benut.