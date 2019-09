VVV-Venlo heeft zijn derde competitiezege van het seizoen te pakken. De Limburgers waren zaterdag in De Koel dankzij een treffer in de slotfase met 2-1 te sterk voor FC Groningen en klommen naar de middenmoot.

VVV kwam na twaalf minuten op voorsprong door een doelpunt van John Yeboah. De Duitse huurling van VfL Wolfsburg kreeg de bal in de loop mee, trok naar binnen en passeerde Sergio Padt in de verre hoek.

Vlak voor rust bracht Ajdin Hrustic FC Groningen met een prachtige treffer op gelijke hoogte. De Australische middenvelder, die enkele minuten eerder nog net over schoot, vond het doel met een uithaal van zo'n dertig meter.

In de tweede helft kregen beide ploegen de nodige kansen en was Hrustic tien minuten voor tijd met een vrije trap op de paal dicht bij de 1-2 namens Groningen. Aan de andere kant was het even later wel raak toen Evert Linthorst in volledig vrijstaande positie kon binnenschieten.

VVV gaf de overwinning niet meer uit handen en steeg met negen punten uit zes wedstrijden naar een plek in de middenmoot. FC Groningen leed voor de vierde keer op rij puntenverlies en staat met vier punten uit vijf duels net boven de degradatiestreep.

