FC Utrecht heeft zaterdag na drie wedstrijden zonder zege weer eens gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van John van den Brom klopte FC Emmen in Stadion Galgenwaard met 3-1. VVV-Venlo boekte in het thuisduel met FC Groningen zijn derde competitiezege van het seizoen (2-1).

Bij FC Utrecht-FC Emmen kwam de thuisploeg zeven minuten voor rust op 1-0 via Adrián Dalmau. Het was voor de Spaanse aankoop de derde wedstrijd op rij waarin hij scoorde.

In de openingsfase van de tweede helft kopte Gyrano Kerk uit een corner van Adam Maher de 2-0 binnen. Vlak daarna maakte Michael de Leeuw met zijn zestigste Eredivisie-goal de aansluitingstreffer, maar verder kwam Emmen niet. In de zesde minuut van de blessuretijd bepaalde invaller Jean-Christophe Bahebeck de eindstand op 3-1.

Het ambitieuze FC Utrecht begon het seizoen met zeges op ADO Den Haag (2-4) en PEC Zwolle (3-1), maar speelde daarna gelijk tegen Feyenoord (1-1) en verloor van VVV-Venlo (1-2) en FC Twente (3-1). Door de derde overwinning van het jaar klimt het team van Van den Brom naar vijfde plek met tien punten.

FC Emmen verloor voor de vijfde keer in zes wedstrijden en staat in de staart van de ranglijst met drie punten.

Gyrano Kerk kopte FC Utrecht in de tweede helft op 2-0. (Foto: Pro Shots)

FC Groningen wint ook niet bij VVV

VVV kwam thuis tegen FC Groningen na twaalf minuten op voorsprong door een doelpunt van John Yeboah. De Duitse huurling van VfL Wolfsburg kreeg de bal in de loop mee, trok naar binnen en passeerde Sergio Padt in de verre hoek.

Vlak voor rust bracht Ajdin Hrustic FC Groningen met een prachtige treffer op gelijke hoogte. De Australische middenvelder, die enkele minuten eerder nog net over schoot, vond het doel met een uithaal van zo'n dertig meter.

In de tweede helft kregen beide ploegen de nodige kansen en was Hrustic tien minuten voor tijd met een vrije trap op de paal dicht bij de 1-2 namens Groningen. Aan de andere kant was het even later wel raak toen Evert Linthorst in volledig vrijstaande positie kon binnenschieten.

VVV gaf de 2-1-overwinning niet meer uit handen en steeg met negen punten uit zes wedstrijden naar een plek in de middenmoot. FC Groningen verloor voor de derde keer in vier duels en staat met vier punten uit vijf duels net boven de degradatiestreep.

John Yeboah maakte de openingstreffer voor VVV. (Foto: Pro Shots)

