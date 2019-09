Ajax-trainer Erik ten Hag was zaterdagavond erg te spreken over de tweede helft van zijn ploeg. Na een moeizame start won de landskampioen met 4-1 van sc Heerenveen.

"Het is een uitstekend resultaat en dat geeft een goed gevoel voor de komende wedstrijden", zei Ten Hag tegen FOX Sports. "Het is altijd afwachten hoe je de spelers terugkrijgt na een interlandperiode."

Ajax begint dinsdag aan de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Lille. Volgende week zondag staat in Eindhoven de topper tegen PSV op het programma. Met de ruime zege op Heerenveen kende Ajax een prima opwarmer voor die twee duels, al kreeg de Friese ploeg de beste kansen in de eerste helft.

"Ik wil het liever over de tweede helft hebben", zei Ten Hag. "In de eerste helft stonden we niet altijd goed in de organisatie. We komen een paar keer goed weg. André Onana redt ons bij een counter en er was natuurlijk dat VAR-moment," doelde de trainer op de afgekeurde 1-2 van Heerenveen.

De treffer van Jens Odgaard werd geannuleerd wegens een eerdere overtreding van Lucas Woudenberg op Joël Veltman. Odgaard had eerder wel de 1-1 gemaakt. Voor Ajax waren Nicolás Tagliafico (twee keer), Dusan Tadic en Perr Schuurs trefzeker.

Ten Hag zag zijn ploeg in de tweede helft veel beter voor de dag komen. "Na rust waren we heer en meester, toen stonden we wel goed in de organisatie. Heerenveen kwam er eigenlijk niet meer aan te pas."

Van de Beek en Mazraoui vermoedelijk niet tegen Lille

Ajax moest het tegen Heerenveen zonder Donny van de Beek en Noussair Mazraoui stellen. Het duo moet vermoedelijk ook tegen Lille nog geblesseerd toekijken.

"Zoals ik het nu zie gaan ze het niet halen, al hoop ik natuurlijk van wel", zei Ten Hag, die vindt dat hij voldoende alternatieven heeft.

"We hebben een brede selectie en dat is niet voor niks. Bij vormverlies of blessures kunnen we dat opvangen. Dat is noodzakelijk om ook dit jaar weer succesvol te zijn."

