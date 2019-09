Ajax heeft zaterdag een ruime 4-1-thuiszege geboekt op sc Heerenveen. Na een moeizame eerste helft nam de ploeg van Erik ten Hag na rust snel afstand van de Friezen.

Namens Ajax scoorde Nicolás Tagliafico tweemaal en waren ook Dusan Tadic en Perr Schuurs trefzeker. De eerste drie treffers vielen uit standaardsituaties. Jens Odgaard maakte in de eerste helft de 1-1 voor Heerenveen.

Het is voor de Amsterdammers de vierde ruime zege van de competitie. Alleen de eerste wedstrijd tegen Vitesse eindigde in een gelijkspel (2-2).

Ajax kan de koppositie later op zaterdag overnemen van Vitesse, maar dan moeten de Arnhemmers wel punten laten liggen op bezoek bij PSV. De Eindhovenaren hebben evenveel verliespunten als Ajax, dat een beter doelsaldo heeft.

Dinsdag staat voor Ajax het eerste groepsduel in de Champions League op het programma. Het Franse Lille komt dan naar de Johan Cruijff ArenA.

Een vrije trap van Huntelaar verdwijnt via de rug van Tadic in de kruising. (Foto: Pro Shots)

Tadic scoort onbedoeld met de rug

Ajax begon sterk aan het duel met sc Heerenveen en dat leidde na een kwartier tot de openingstreffer. Een harde vrije trap van Klaas-Jan Huntelaar van achttien meter werd getoucheerd door de rug van Tadic, die naast de muur op het laatste moment wilde bukken. Via Tadic verdween de bal onhoudbaar voor Heerenveen-doelman Warner Hahn in de kruising.

Tadic scoorde daarmee in de twaalfde thuiswedstrijd op rij, wat nooit eerder een speler in de Eredivisie lukte. De Serviër was bovendien in acht wedstrijden op rij trefzeker. Dennis Bergkamp (tien goals op rij) was in 1989 de laatste Ajacied die dat presteerde.

Na de gelukkige treffer van Tadic brak een sterke fase voor Heerenveen aan, dat al snel op 1-1 kwam door een intikker van Odgaard. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje van Mitchell van Bergen, die ontsnapte aan de rechterflank na mistasten van Daley Blind.

Niet veel later kon Van Bergen alleen op Ajax-doelman André Onana af, maar de Kameroener redde met de voet. Heerenveen dacht via Odgaard op 1-2 te komen, maar na ingrijpen van de VAR werd de goal afgekeurd wegens een overtreding van Lucas Woudenberg op Joël Veltman.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Ajax onverdiend op voorsprong. Tagliafico kopte snoeihard binnen uit een hoekschop van Quincy Promes.

Ajax slaat kort na rust toe

Na rust had Ajax het duel volledig onder controle. Uit een korte corner van Hakim Ziyech gaf Tadic de bal voor op Schuurs, die van dichtbij zijn eerste Eredivisie-doelpunt maakte.

Nog binnen het uur viel ook de 4-1. Na een voorzet van Ziyech volleerde Tagliafico fraai raak. Ajax kreeg kansen om de score verder op te voeren, invaller David Neres was met een schot op de paal het dichtst bij een vijfde treffer.

In de slotminuten kreeg Siem de Jong voor het eerst dit seizoen speeltijd bij Ajax. De dertigjarige middenvelder is teruggekeerd na een jaar op huurbasis gespeeld te hebben in Australië bij Sydney FC.

Schuurs tikt van dichtbij zijn eerste Eredivisie-treffer binnen. (Foto: Pro Shots)