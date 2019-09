AZ heeft zaterdag zijn derde overwinning van het Eredivisie-seizoen geboekt. De ploeg van coach Arne Slot was in Den Haag met 5-1 te sterk voor Sparta Rotterdam.

AZ kwam al vroeg op achterstand door een treffer van Abdou Harroui, waarbij doelman Marco Bizot ernstig in de fout ging. Kort daarna zorgde Oussama Idrissi voor de gelijkmaker.

Nog in de eerste helft stond de 4-1 op het scorebord. Myron Boadu was tweemaal trefzeker en Idrissi zorgde op slag van rust voor de vierde treffer van de Alkmaarders. Teun Koopmeiners bepaalde in de slotfase uit een penalty de eindstand.

Door de overwinning blijft AZ met tien punten uit vijf wedstrijden meedoen in de top. Sparta, dat sterk aan het seizoen was begonnen, zakt met acht punten uit zes duels naar de middenmoot.

AZ viert de benutte strafschop van Teun Koopmeiners tegen Sparta. (Foto: Pro Shots)

Bizot in de fout bij openingstreffer Sparta

In het Cars Jeans Stadion, waar AZ voorlopig zijn thuiswedstrijden speelt vanwege een ingestort deel van het dak in eigen stadion, kwam Sparta al na twee minuten op voorsprong door geklungel in de verdediging van AZ. Bizot kwam ver zijn doel uit om een kopbal van Jonas Svensson op te vangen, maar hij verspeelde de bal aan Harroui. De middenvelder mikte de bal vervolgens met een fraaie lob in het doel.

De Rotterdammers konden slechts twee minuten genieten van de voorsprong, want in de vierde minuut bracht Idrissi AZ langszij. De aanvaller profiteerde bij een corner van slecht uitverdedigen van Jurgen Mattheij.

Tien minuten later bezorgde Boadu zijn ploeg met een schuiver in de verre hoek voor het eerst de voorsprong en een kwartier later vond hij opnieuw het doel. Ditmaal kopte de spits raak uit een afgemeten voorzet van Calvin Stengs. Vlak voor rust vergrootte Idrissi de marge uit een snelle aanval.

Waar de eerste helft een hoop spektakel opleverde, konden AZ en Sparta de toeschouwers na rust een stuk minder vermaken. Tien minuten voor tijd kregen de Noord-Hollanders een penalty nadat Fredrik Midtsjø naar de grond ging. Het buitenkansje werd benut door Koopmeiners. Namens Sparta stichtte alleen Lars Veldwijk nog gevaar met een schot dat net naast ging.

